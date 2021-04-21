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川普政府資助13億元給針筒廠商 計畫迄今只聞樓梯響

記者顏伶如／綜合報導
示意圖。美聯社
示意圖。美聯社

一年前，美國爆發新冠病毒疫情初期，川普政府資助將近13億元給康州廠商ApiJect Systems Corp，做為研發新冠疫苗注射針筒之用。國家廣播公司(NBC)報導，一年過去，如今ApiJect針筒仍然只聞樓梯響，尚未獲得聯邦主管機關的製造核可，規畫在北卡羅萊納州興建、可以提供650個就業機會的針筒製造廠，根本還沒動土。

疫情發生初期，ApiJect自稱只要克服某些障礙，就能推出足以搶救性命的疫苗計畫。2020年裡，川普政府援引「國防生產法」(Defense Production Act)為ApiJect提供5億9000萬元貸款，衛生部與ApiJect簽訂合作契約金額則達4億5300萬元，國防部與ApiJect合約也價值2億5100萬元。國防部在2020年5月新聞稿中寫道，透過這項合約，1億多劑預充式針筒(prefilled syringes)將於2020年底前完成製造，並配送到全美各地。

然而，全美50州成年民眾均符合接種疫苗資格的此時，近半數美國成年人也已至少接種一劑新冠疫苗，過去幾個月擴大推動疫苗的過程裡，ApiJect並不曾參與。報導指出，ApiJect針筒的市場需求明顯趨緩，聯邦政府與ApiJect的合約及相關貸款何去何從，引發質疑。

ApiJect在聲明中指出，目前正與多家疫苗製造廠商接洽針筒測試計畫，也在檢視新冠疫苗相關規定。

輝瑞藥廠(Pfizer)發言人則對國家廣播公司表示，就算ApiJect針筒獲得食品及藥物管理局(FDA)核准，「對於我們的疫苗生產或製造過程，也都不會產生任何影響」。莫德納(Moderna)並未回覆採訪要求，嬌生集團(Johnson & Johnson)則拒絕評論。

報導指出，ApiJect聲稱兩家獲得緊急授權使用的疫苗廠商，已向食藥局申請使用ApiJect針筒，但如此說法並未得到任何疫苗廠商與聯邦主管機關證實，ApiJect並未說明是哪兩家疫苗廠商申請使用針筒。

原訂要在北卡羅來納州一處工業區興建的ApiJect製造廠，到現在仍未動土。ApiJect發言人霍夫曼(Steve Hofman)說，廠址已經取得核可，可以建廠計畫開工，但未說明何時動工。

疫苗 北卡羅來納州 美國

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