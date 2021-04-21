年滿16歲可打疫苗 某些地方政府在高中設立接種站

俄亥俄州肯特州立大學的學生打完疫苗後，看著自己的疫苗接種繃帶。美聯社

全美各州從19日起，所有成年民眾都符合接種新冠疫苗 資格。美國 疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，到目前為止，全美16歲至17歲間青少年當中，完全接種(fully vaccinated)比例不到1%。某些地方政府衛生機關現在鎖定高中生擴大宣傳疫苗施打，猶他州鹽湖城(Salt Lake City)至少兩個學區 便直接在高中校園裡設立疫苗接種站。

兒童與青少年確診案例在美國持續增加，美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)指出，上周之內共有8萬8500個兒童確診案例，比前一周增加了5%。

科羅拉多大學安舒茨醫學校區(University of Colorado Anschutz Medical Campus)暨科羅拉多兒童醫院(Children's Hospital Colorado)小兒科教授奧里瑞(Sean O'Leary)說，兒童確診案例反映當地周圍社區的疫情真相。他說，兒童施打疫苗將可讓校園變得更安全，「雖然學校裡的染疫風險頗低，但並不是零風險」。

國家廣播公司(NBC)報導，鹽湖城非營利醫療機構「山間醫療」(Intermountain Healthcare)社區健康及防治倡議計畫醫學主任薛福德(Tamara Sheffield)表示，必須讓青少年能夠獲得抵抗力，以免病毒從青少年傳染給健康條件較差的民眾，導致狀況惡化。

報導指出，至少兩個鹽湖城地區的學區，已經在高中校園裡成立疫苗接種站，康州沃特伯里公立學區(Waterbury Public School District)在本周之內開放數百個疫苗施打預約時段給16歲至17歲之間的青少年，全國兒童醫院(Nationwide Children's Hospital)也在俄亥俄州富蘭克林郡(Franklin County)高中成立疫苗診所。

就讀11年級的沃特伯里公立學區高中生艾比諾(Michael Albino)說，之前預約疫苗非常困難，現在終於約到感覺很開心。

輝瑞藥廠(Pfizer)與德國廠商BioNTech共同研發新冠疫苗，獲得美國食品及藥物管理局(FDA)緊急授權，可供16歲以上民眾使用，疫苗必須施打兩劑，兩劑之間間隔三周。莫德納(Moderna)疫苗、嬌生( Johnson & Johnson)疫苗獲得緊急授權使用的對象，則均為18歲以上民眾。

夏威夷州、麻州、新澤西州、俄勒岡州、羅德島州、佛蒙特州從19日起開放全州所有成年民眾接可接種新冠疫苗，最後一批六州加入行列之後，全美50州加上華府特區、波多黎各的所有成年人，本周起均符合資格可以接種新冠疫苗。

俄州哥倫布市(Columbus)全國兒童醫院校園健康服務專案主任雷伊(Tifini Ray)說，讓16歲、17歲青少年能有疫苗可打是非常重要的。她說，未來幾天之內將在哥倫布市地區為7000名青少年施打第一劑疫苗。

她表示，大多數當地學校已恢復到校上課，「對我們來說，比較方便在單一地點接觸到人數龐大的學生」。