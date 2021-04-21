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16歲非裔少女持刀 遭俄亥俄州警槍殺

少年企圖持槍劫車 遭被害人抱摔到地面後連聲尖叫

編譯周辰陽／即時報導
美國加州聖利安卓日前發生武力搶劫與劫車未遂事件，監視器拍到其中一位被害人有如摔角選手般，將持槍的未成年搶劫犯抱摔到柏油路面，更用膝蓋壓住他的身體，將對方嚇到連連大聲尖叫。畫面翻攝：YouTube/KRON4
美國加州聖利安卓日前發生武力搶劫與劫車未遂事件，監視器拍到其中一位被害人有如摔角選手般，將持槍的未成年搶劫犯抱摔到柏油路面，更用膝蓋壓住他的身體，將對方嚇到連連大聲尖叫。畫面翻攝：YouTube/KRON4

美國加州聖利安卓（San Leandro, CA）日前發生武力搶劫與劫車未遂事件，監視器拍到其中一位被害人有如摔角選手般，將持槍的未成年搶劫犯抱摔到柏油路面，更用膝蓋壓住他的身體，將對方嚇到連連大聲尖叫。

CBS SF與KRON4報導，第一起武力搶劫未遂事件發生在9日中午，地點位於一間銀行的自動提款機旁，受害人報案稱3名未成年人要他把錢交出來。儘管其中一人持槍，但被害人假稱自己是休班警官，就把3人嚇到立刻搭乘一輛小型白色休旅車落荒而逃。

第二起案件發生在當天6小時後，受害人剛剛返抵家門口，兩名未成年人試圖持槍劫車。根據監視器影像，體格魁武的受害人先向後退，隨後瞬間採取行動，先狀似朝著對方揍上一拳，接著將準備逃跑的未成年搶劫犯抱起，將發出求饒聲的他用力往地面摔去。

從畫面可見到，用來作案的槍械掉落到地面，被害人則用左膝壓制未成年搶劫犯的身體，隨後就是連聲尖叫與同夥開口求受害人放人。被害人把嫌犯趕走後，兩人也顧不得槍還留在地上，趕緊跳上白色休旅車逃走。

報導指刑警調出多隻監視器的影像，確定出現在兩起事件現場的是同一輛休旅車，但這批未成年人賊心不死，13日又開車到奧克蘭打算武裝搶劫，3人被當地警方逮捕，隨後責付監護人管束，16日卻又打算劫車，最後被聖利安卓警方在奧克蘭抓獲。

聖利安卓警方19日表示，此次一共4人被逮，1人11歲，1人12歲，2人14歲，全案已移交阿拉米達郡少年法庭處理。刑事組的卡恩警佐（Ali Khan）透過書面聲明指出，儘管警方不鼓勵民眾抵抗持有武裝的兇犯，但警局感謝兩起事件的受害人快速行動，進而避免受傷與財物被劫。

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