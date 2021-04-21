16歲非裔少女持刀 遭俄亥俄州警槍殺

死者布萊恩的家屬20日得知消息後神情哀戚。（路透）

根據市長、家屬與媒體透露，俄亥俄州 哥倫布（Columbus）的員警今天槍殺一名16歲非裔 少女，警方是在接獲有人持刀的報案，趕往現場處理時，槍殺少女。

「哥倫布郵訊報」（Columbus Dispatch）報導，事發地點位於哥倫布市東南區，事發後，一群民眾聚集在一處民宅附近抗議。

這起事件發生的數分鐘後，陪審團裁決前警官蕭文（Derek Chauvin）謀殺非裔男子佛洛伊德（George Floyd）罪名成立。

根據「哥倫布郵訊報」報導，涉案員警接獲911報案，指稱一名女性試圖持刀刺人之後趕往現場。

哥倫布市長金瑟（Andrew Ginther）證實發生槍案，他在推特 上說，「一名年輕女性不幸喪命」。他說，涉案員警當時攜帶隨身攝影機，俄亥俄州刑事調查局（Ohio Bureau of Criminal Investigation）已展開調查。

他在推特上說：「我們一有消息就會立刻公布，我呼籲居民保持冷靜，讓刑事調查局蒐集真相。」

他並未公布槍案現場細節，市警局也尚未提供槍案資訊。

家屬證實，遇害少女是16歲的布萊恩（Makiyah Bryant）。

「哥倫布郵訊報」指稱為少女姑媽的女子對該報表示，布萊恩住在寄養家庭，與同住的某人發生口角。姑媽表示，一名員警對布萊恩開出多槍後，布萊恩丟下手上原本拿著的刀。

目前這些資訊無法獲得獨立證實。