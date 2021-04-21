我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

16歲非裔少女持刀 遭俄亥俄州警槍殺

16歲非裔少女持刀 遭俄亥俄州警槍殺

中央社／哥倫布20日電
死者布萊恩的家屬20日得知消息後神情哀戚。（路透）
死者布萊恩的家屬20日得知消息後神情哀戚。（路透）

根據市長、家屬與媒體透露，俄亥俄州哥倫布（Columbus）的員警今天槍殺一名16歲非裔少女，警方是在接獲有人持刀的報案，趕往現場處理時，槍殺少女。

「哥倫布郵訊報」（Columbus Dispatch）報導，事發地點位於哥倫布市東南區，事發後，一群民眾聚集在一處民宅附近抗議。

這起事件發生的數分鐘後，陪審團裁決前警官蕭文（Derek Chauvin）謀殺非裔男子佛洛伊德（George Floyd）罪名成立。

根據「哥倫布郵訊報」報導，涉案員警接獲911報案，指稱一名女性試圖持刀刺人之後趕往現場。

哥倫布市長金瑟（Andrew Ginther）證實發生槍案，他在推特上說，「一名年輕女性不幸喪命」。他說，涉案員警當時攜帶隨身攝影機，俄亥俄州刑事調查局（Ohio Bureau of Criminal Investigation）已展開調查。

他在推特上說：「我們一有消息就會立刻公布，我呼籲居民保持冷靜，讓刑事調查局蒐集真相。」

他並未公布槍案現場細節，市警局也尚未提供槍案資訊。

家屬證實，遇害少女是16歲的布萊恩（Makiyah Bryant）。

「哥倫布郵訊報」指稱為少女姑媽的女子對該報表示，布萊恩住在寄養家庭，與同住的某人發生口角。姑媽表示，一名員警對布萊恩開出多槍後，布萊恩丟下手上原本拿著的刀。

目前這些資訊無法獲得獨立證實。

警方在現場拉起封鎖線調查，許多民眾到場表達不滿。（路透）
警方在現場拉起封鎖線調查，許多民眾到場表達不滿。（路透）

俄亥俄州 非裔 推特

上一則

民主黨重提綠色新政 共和黨：只會毀了美國經濟

延伸閱讀

33歲一條龍！ 柯瑞神數據 超越布萊恩

33歲一條龍！ 柯瑞神數據 超越布萊恩
費城河濱新建案 住商休閒兼懷舊

費城河濱新建案 住商休閒兼懷舊
布萊恩遺孀未和NIKE續約 Kobe鞋成絕響

布萊恩遺孀未和NIKE續約 Kobe鞋成絕響
NBA／憶年少布萊恩「追星」碰壁 歐尼爾超暖抱他合照

NBA／憶年少布萊恩「追星」碰壁 歐尼爾超暖抱他合照

熱門新聞

印第安納波利斯國際機場附近的聯邦快遞(FedEx)案發現場。美聯社

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

2021-04-16 08:20
國稅局長瑞狄格。(美聯社)

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

2021-04-13 20:39
聯邦暫停嬌生疫苗施打，有專家表示，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。圖為一名藥劑師手持嬌生疫苗。(美聯社)

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

2021-04-13 11:13
中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

2021-04-16 20:30

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

2021-04-20 08:00
德州奧斯汀18日發生槍擊案後，警方突擊小組封鎖現場。(美聯社)

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

2021-04-18 20:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因