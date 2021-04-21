我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

16歲非裔少女持刀 遭俄亥俄州警槍殺

民主黨重提綠色新政 共和黨：只會毀了美國經濟

中央社／華盛頓20日綜合外電報導
民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和聯邦參議員馬基（Ed Markey）20日出席新聞發布會，再次介紹「綠色新政」。（Getty Images）
民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和聯邦參議員馬基（Ed Markey）20日出席新聞發布會，再次介紹「綠色新政」。（Getty Images）

美國民主黨國會議員今天重提雄心勃勃、內容更充實的綠色新政（Green New Deal），要求投入比拜登政府提案更巨大的資金，以重塑美國氣候與經濟政策，共和黨人反對這項計畫。

民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和聯邦參議員馬基（Ed Markey）2019 年初提出綠色新政初始版本，內容包括擴大投資再生能源、為美國在2050年前達成「淨零排放」鋪路。

這項提案2019年3月遭聯邦參議院的共和黨議員擋下；參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）當時表示，綠色新政不但激進，且從上而下、以社會主義改造整個美國經濟。

拜登就任美國總統，民主黨僅以薄弱多數優勢主控國會，拜登提出2兆美元的基礎建設計畫，其中有許多是朝著減輕氣候危機目標邁進。

這次綠色新政提案納入一些新元素，其中一項是打造「全民氣候行動計畫」，將增加綠色工作機會，改善內城區的正義和公平住房。

共和黨人很快表示反對這項計畫。聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）推文表示，綠色新政「只會毀了我們的經濟」。

美國 共和黨 拜登

上一則

拜登國會演說前 將公布兆元「美國家庭計畫」

下一則

16歲非裔少女持刀 遭俄亥俄州警槍殺

延伸閱讀

大使傳敲定…秦剛將駐美 伯恩斯使中

大使傳敲定…秦剛將駐美 伯恩斯使中
拜登國會演說前 將公布兆元「美國家庭計畫」

拜登國會演說前 將公布兆元「美國家庭計畫」
客工H-2B簽證增2.2萬個名額 6千個給中美洲3國

客工H-2B簽證增2.2萬個名額 6千個給中美洲3國
力挺華府成州 拜登政府發表「政策立場」

力挺華府成州 拜登政府發表「政策立場」

熱門新聞

印第安納波利斯國際機場附近的聯邦快遞(FedEx)案發現場。美聯社

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

2021-04-16 08:20
國稅局長瑞狄格。(美聯社)

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

2021-04-13 20:39
聯邦暫停嬌生疫苗施打，有專家表示，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。圖為一名藥劑師手持嬌生疫苗。(美聯社)

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

2021-04-13 11:13
中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

2021-04-16 20:30

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

2021-04-20 08:00
德州奧斯汀18日發生槍擊案後，警方突擊小組封鎖現場。(美聯社)

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

2021-04-18 20:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因