民主黨重提綠色新政 共和黨：只會毀了美國經濟

民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和聯邦參議員馬基（Ed Markey）20日出席新聞發布會，再次介紹「綠色新政」。（Getty Images）

美國 民主黨國會議員今天重提雄心勃勃、內容更充實的綠色新政（Green New Deal），要求投入比拜登 政府提案更巨大的資金，以重塑美國氣候與經濟政策，共和黨 人反對這項計畫。

民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和聯邦參議員馬基（Ed Markey）2019 年初提出綠色新政初始版本，內容包括擴大投資再生能源、為美國在2050年前達成「淨零排放」鋪路。

這項提案2019年3月遭聯邦參議院的共和黨議員擋下；參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）當時表示，綠色新政不但激進，且從上而下、以社會主義改造整個美國經濟。

拜登就任美國總統，民主黨僅以薄弱多數優勢主控國會，拜登提出2兆美元的基礎建設計畫，其中有許多是朝著減輕氣候危機目標邁進。

這次綠色新政提案納入一些新元素，其中一項是打造「全民氣候行動計畫」，將增加綠色工作機會，改善內城區的正義和公平住房。

共和黨人很快表示反對這項計畫。聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）推文表示，綠色新政「只會毀了我們的經濟」。