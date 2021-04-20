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美國防企業電腦網路遭入侵 疑中國駭客所為

中央社／華盛頓20日綜合外電報導
美國國土安全部旗下網路安全和基礎設施安全局（CISA）20日發布警示，，稱他們知道Pulse Secure「持續遭人利用來危害美國政府機構、重要基礎建設實體和私營企業」。（美聯社）
美國國土安全部旗下網路安全和基礎設施安全局（CISA）20日發布警示，，稱他們知道Pulse Secure「持續遭人利用來危害美國政府機構、重要基礎建設實體和私營企業」。（美聯社）

美國資安業者「火眼」（FireEye）旗下品牌麥迪安（Mandiant）今天表示，中國駭客疑似透過滲入私人企業虛擬私人網路（VPN），一舉入侵美國國防產業的電腦網路。

法新社報導，麥迪安發現，至少有2個駭客組織透過惡意軟體入侵美國Pulse Secure製造的VPN安全裝置，其中一個駭客組織據信聽命於中國官方指揮。

麥迪安指出，這個駭客組織去年10月到今年3月這段期間，利用惡意軟體企圖劫持用戶和管理者的身分，並企圖進入美國國防業多個企業的系統，除此之外，美國和歐洲的政府和金融業者同樣遭到鎖定。

麥迪安稱其中一個駭客組織為UNC2630，說：「我們懷疑UNC2630代表中國政府運作，可能與APT5有關。」APT5為一支中國官方資助的駭客組織。

麥迪安提到，一個「值得信賴的第三方」同樣認為整起事件與APT5有關。

麥迪安說：「APT5持續鎖定高價值企業網路，多年來一再入侵。主要目標似乎是位在美國、歐洲和亞洲的航太與國防企業。」

不過麥迪安指出，目前並沒有充分資訊來辨認部分惡意軟體的幕後主使。

據美聯社報導，美國國土安全部旗下網路安全和基礎設施安全局（CISA）隨後發布警示，稱他們知道Pulse Secure「持續遭人利用來危害美國政府機構、重要基礎建設實體和私營企業」，但沒有指明哪些機構遭駭。

隸屬猶他州資訊軟體公司Ivanti的Pulse Secure，證實麥迪安報告主要內容所言不假，指出公司已對產品發布修補措施，並說受影響的客戶「數量有限」。

美國 駭客 中國

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