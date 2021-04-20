客工H-2B簽證增2.2萬名額 6000個給這3國

國土安全部部長梅奧卡斯20日宣布，拜登政府擬在今年下半年額外提供2萬2000個客工簽證。（美聯社）

國土安全部20日宣布，拜登政府擬在今年下半年額外提供2萬2000個客工簽證，並將其中6000個名額保留給大量移民的中美洲北三角國家(Northern Triangle)，包括瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多。

若經定案，這項國安部頒布的規定得以暫時擴增移民合法入境美國 的人數，而且無須經由國會批准，目前這樣的途徑並不多。

持H-2B簽證移民人數將大增；H-2B簽證通常每年設限6萬6000人，持該簽證者得以入境美國，在觀光業或園林改造等產業從事季節性工作。

拜登政府宣布此決定的前數周，才剛解除川普前政府於去年6月疫情期間設下的客工簽證與其他工作簽證 禁令。

國安部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)20日在記者會中宣布：「H-2B計畫旨在協助美國雇主填補季節性臨時職缺，同時保障美國勞工的生計。」

梅奧卡斯指出：「額外擴增簽證人數象徵國安部致力擴大合法途徑，為北三角國家民眾提供機會。」

有最多來自北三角國家的移民家庭 與孩童入境美國尋求庇護，拜登政府為瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多申請者新增6000個簽證名額。

美國3月有17萬2000名到訪西南邊界，近8萬5000人為聯邦海關與邊境保護局(CBP)人員和北三角國家移民，相較之下，墨西哥移民則約有6萬2000人。

拜登誓言在其任期內支出40億元，改善北三角國家經濟、暴力與貪腐問題。

雖然國安部的計畫可望為有興趣到美國從事臨時工的人打開合法大門，但有些人擔心國務院積累大量待處理簽證，而且該問題在疫情期間尤其嚴重，因此即使調高人數上限，影響仍可能有限。

不過該提案獲得部分共和黨人支持，聯邦參議員波特曼(Rob Portman，俄亥俄州)表示：「擴大H-2B簽證計畫能加強經濟成長，確保小企業能獲得滿足其需求的季節性勞工。」