世界OnAir／在按摩女喪禮現場 看見底層移民命運縮影

亞城槍案罹難者馮道有由於在美沒有親人，亞城華人互助會伸出援手，為她辦理後事。(記者林昱瑄／攝影)

還記得一個多月前發生在亞特蘭大 按摩院的連環槍擊 案嗎？這樁悲劇一下奪走八條人命，其中六位是亞裔 。在此之後，幾起震驚全美的槍擊案陸續發生，亞城槍擊案遂被其他新聞淹沒，鮮少再被媒體提及。

不被媒體提及，不代表就被遺忘。在六名罹難的亞裔中，楊氏按摩院的馮道有因無家屬在美，亞特蘭大華人互助會於是發動募款，在4月4日舉辦追悼會及喪禮，送她最後一程。當天甚至有陌生的華裔從阿拉巴馬州驅車三、四小時前來，只因同是離鄉背井，心痛馮遭遇如此不幸。

在這場喪禮中，許多人第一次知道，44歲的馮道有是來自廣東農村，由於家貧，小學三年級即輟學幫忙農務；14歲時便前往深圳、廣州、上海各大城市打工。1999年，22歲的馮道有在朋友邀約下，瞞著家人來到美國，曾在紐約、洛杉磯待過，輾轉從事沙龍、美甲、美髮及按摩等工作。

馮道有家人說，她生前有個夢想，希望在美打拚20年、存夠了錢，回家開間美容院、照顧年邁母親，這也是她多年未結婚的原因。由於疫情爆發，讓馮道有的返鄉夢延期，才來到亞特蘭大，沒想到卻再也回不了家，一如喪禮輓聯上所言「孤夢遺恨 魂歸故里」。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到世界日報駐亞特蘭大記者林昱瑄談談按摩院槍擊案的後續發展與影響，六位遇難的亞裔都有令人不勝唏噓的人生故事，讓人窺見第一代底層移民的難處與辛酸。雖然槍案兇手試圖以性癮為理由脫罪，此案也彷彿敲醒一記警鐘，提醒大眾仇恨犯罪依然在社會各角落蠢動，少數族裔需要挺身發聲，沉默與隱忍不會換來公平與正義。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。