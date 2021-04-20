我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／蘋果春季發表會 傳聞新品一次看

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

川普任內特勤局爭議調查 傳遭國土安全部督察長擋下

記者顏伶如／綜合報導
去年特勤局人員護送川普從白宮步行外出，到教堂門口拍照，擔任的角色引發爭議。(Getty Images)
去年特勤局人員護送川普從白宮步行外出，到教堂門口拍照，擔任的角色引發爭議。(Getty Images)

前總統川普任內，美國特勤局(Secret Service)曾發生多起爭議事件，包括協助驅逐拉法葉廣場(Lafayette Square)抗議群眾好讓川普步行到附進教堂門口拍照，以及特勤局人員之間傳出多起新冠病毒確診案例。華盛頓郵報報導，根據公文紀錄與知情人士透露，對於部屬建議對特勤局爭議事件展開調查，國土安全部督察長庫法瑞(Joseph Cuffari)一概否決。

2020年6月1日，在白宮附近拉法葉公園和平示威的抗議群眾突然遭到暴力驅逐，特勤局人員旋即護送川普從白宮步行外出到教堂門口拍照，特勤局在這起事件中扮演何種角色，引起輿論討論。報導指出，內部檔案顯示，當時有部屬建議庫法瑞應該展開調查，結果被打回票。

去年美國出現新冠疫情之後，川普持續出差、舉辦造勢活動，數百名特勤局人員因此感染病毒，必須隔離。

報導指出，非營利組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)取得公文資料顯示，特勤局原本面臨調查是否違反聯邦防疫規定，但調查行動先是遭到庫法瑞打壓，後來督察長辦公室更將調查行動直接歸檔。

報導指出，國土安全部調查人員表示，兩起調查案件對於督察長辦公室的信譽都關係重大，督察長辦公室可以善盡職責對國土安全部及特勤局相關主管究責。

特勤局拒絕對拉法葉廣場事件發表評論，但主管官員先前曾說，驅逐抗議群眾的決定主要來自美國公園警察(U.S. Park Police)。

國土安全部督察長辦公室發言人帕爾森(Erica Paulson)發表聲明指出，由於預算有限，庫法瑞對於調查案件有著輕重緩急考量，讓有著最高風險、可能產生最大影響的調查行動優先展開。

國土安全部 川普 美國

上一則

波洛西傳記上市 暗批黨內四人幫

下一則

快看世界／華裔藝術家地鐵遭歧視 把經歷畫成作品

延伸閱讀

批拜登移民政策 川普：邊界危機正摧毀美國

批拜登移民政策 川普：邊界危機正摧毀美國
選舉專家：維州長選舉 映射全美政治風向

選舉專家：維州長選舉 映射全美政治風向
「邊界危機正摧毀美國」 川普：對無證客不應介意太多

「邊界危機正摧毀美國」 川普：對無證客不應介意太多
談台灣問題 中前駐美大使：盼美尊重中國核心利益

談台灣問題 中前駐美大使：盼美尊重中國核心利益

熱門新聞

印第安納波利斯國際機場附近的聯邦快遞(FedEx)案發現場。美聯社

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

2021-04-16 08:20
國稅局長瑞狄格。(美聯社)

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

2021-04-13 20:39
聯邦暫停嬌生疫苗施打，有專家表示，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。圖為一名藥劑師手持嬌生疫苗。(美聯社)

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

2021-04-13 11:13
中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

2021-04-16 20:30
德州奧斯汀18日發生槍擊案後，警方突擊小組封鎖現場。(美聯社)

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

2021-04-18 20:58
國稅局(IRS)14日發出最後一批1400元紓困現金支票。(美聯社)

IRS今發最後一批1400元紓困支票

2021-04-14 11:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往
澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統

澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統