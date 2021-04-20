CDC專家：頻繁消毒物體表面 恐讓人產生不實安全感

疾病管制暨預防中心專家指出，頻繁消毒物體表面可能帶來一種「衛生戲劇效果」，讓民眾對於防疫產生不真實的安全感。(Photo by Kelly Sikkema on Unsplash)

新冠疫情發生後，許多民眾經常使用清潔產品為門把、桌面等物體表面消毒，但美國 疾病管制暨預防中心(CDC)專家指出，頻繁消毒物體表面可能帶來一種「衛生戲劇效果」，讓民眾對於防疫 產生不真實的安全感，疏忽了戴口罩、保持社交距離 、勤洗手等能夠避免病毒傳播的重要措施。

疾管中心水傳播疾病科(Waterborne Disease Prevention Branch)主任希爾(Vincent Hill)19日在疾管中心舉辦的電話簡報上說，疾管中心認定新冠病毒透過物體表面傳播的風險不高，病毒最主要還是透過噴沫、氣霧的直接接觸而感染。

他表示，民眾如果過度執著於消毒物體表面，疏忽其他層面的防疫措施，結果將是弊多於利。

希爾表示，新冠病毒透過物體表面碰觸傳染，在室內場所風險略高，戶外則有陽光照射等因素可以摧毀病毒；病毒落在多孔表面(porous surfaces)之後將迅速死亡，如果在位於室內空間的堅硬表面，則可存活較久。

研究顯示，新冠病毒透過物體表面傳播較可能發生的時間，是某個民眾感染新冠病毒的24小時之內，家中有人染疫之後，如果加強清潔與消毒，新冠病毒傳染率便可降低。

希爾說，由於病毒透過物體表面傳染風險較低，在絕大多數狀況裡，以肥皂、清潔劑清洗即可，不需要消毒。

他指出：「消毒物體表面通常並不需要，除非家裡有人生病或在過去24小時裡確診染疫。」對於居家物體表面清潔，他表示，應該把重點放在密集接觸的位置，例如門把及店燈開關。

希爾說，頻繁消毒物體表面對於降低病毒傳播其實效果不大，反而造成一種「衛生戲劇效果」，讓人出現不真實的安全感，以為受到保護不會感染病毒，可能因此鬆懈了戴口罩、保持社交距離、勤洗手等重要防疫措施。

他說，調查發現，某些民眾為了避免病毒傳染，竟飲用、吸入消毒劑，或把消毒劑直接噴在皮膚上，卻不了解這些方式都可能對自身健康造成嚴重傷害。