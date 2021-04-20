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美仇恨亞裔事件頻傳 「黃哨子」助示警盼促進融合

中央社／華盛頓19日綜合外電報導

張秀蘭（Hsiu-Lan Chang, 譯音）和她在波士頓地區的朋友最近有如驚弓之鳥，因為疫情導致仇恨事件頻傳，前總統川普的言論，更助長了偏見與刻板印象。

70歲的她不久前在超市被一名男子惡意碰撞多次，還有人高呼她可能帶有病毒，把她當成瘟神、避之唯恐不及。「黃哨子」運動的誕生，對她、以及同為亞裔美人的友人而言，不啻為一種救贖。

曾在金融業當主管的張秀蘭說：「這是很棒的點子，這像是呼救、也有象徵意涵。黃色雖然帶有黃種人的負面含意，但黃色也是代表危險、要小心、警示燈的顏色。正是這種簡單性打動了我。」

「南華早報」（South China Morning Post, SCMP ）報導，在麻州「愛國者節」（Patriots' Day）這天，「黃哨子」運動正式啟動。3名亞裔美國人看到不少人遭到言語與身體攻擊深感不安，上月決定做點什麼，「黃哨子」就是他們腦力激盪的產物。

最近歸化美國籍的鍾里恩（Li-En Chong, 譯音）最先建議捐胡椒噴霧來助人一臂之力，但考古學家徐心眉（Agnes Hsu-Tang）說，那樣可能會製造法律問題，而且老人家手會抖，或許無法好好運用胡椒噴霧。

接著他們想到個人警報器，但由於需要電池，並未採用。

徐心眉於是想到了她在沙漠進行考古挖掘時都會攜帶的哨子。哨子可以示警、讓人提高注意力，不僅不會受到語言障礙影響，甚至還能當成受苦者的標誌。

接著他們繼續腦力激盪，決定製作手環繩繫上的口哨，而不採用掛繩，因為掛繩搞不好會被攻擊者用來勒人。

徐心眉表示：「這真的是我們自動自發做的事，我們都看到了報紙，卻無能為力，這讓人非常沮喪。」

後來徐心眉的夫婿唐騮千（Oscar Tang）也參與討論，他建議使用黃色，以讓人聯想長期以來的仇外象徵「黃禍」之說；此外，他也提出了「我們歸屬」（we belong）這個口號。

唐騮千表示：「亞裔一直以來的課題，就是我們總被當成外人。我並不覺得自己是外國人，我覺得自己非常美國人。」

「我們大多數人都有歸屬感，覺得我們屬於這裡。除了原住民，沒人原本就來自這裡。我們都融入了這個國家，不管是以什麼形式。」

目前為止，「黃哨子」運動透過數十個與亞裔社群相關的社運組織、長者食物銀行、醫療照護等組織與集會免費發放了1萬個黃哨子，另還訂購了2萬5000個。

亞裔 美國 社群

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