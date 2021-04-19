澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統

德州17日發生一起特斯拉電動車事故燒毀意外。（路透）

特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）19日針對一起Model S死亡車禍 撇清責任，推文表示該公司取得的資料，顯示事故車輛並未啟動Autopilot自動輔助駕駛。

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Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.



Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021

消息使特斯拉19日盤後股價上漲近1%，逆轉稍早跌勢。

馬斯克表示，「目前為止」恢復的數據顯示，事故車輛的Autopilot並未運作中，而該名車主也未選購全自動輔助駕駛（FSD）來強化其功能。

馬斯克的發言顯然是回應外界對近期一起特斯拉電動車事故的相關質疑。這起車禍17日發生在美國德州休士頓附近，一輛Model S電動車衝撞路邊大樹後燒毀事故，車上二人喪命，車身更「整個撞爛燒黑」。當地警方表示駕駛座上「無人」，是在前排乘客座椅和後排座椅中發現兩名死者，據信是無人駕駛下發生意外。

無人在駕駛座上的事實，引發外界推測該輛事故車是否啟動Autopilot自動輔助駕駛且不當使用。特斯拉曾表示，這套系統主要是用在公路行駛，並不能替代駕駛人員，而且須在駕駛人員監督下使用。

美國聯邦監管機構已對這起車禍展開調查，消息使特斯拉19日盤中一度重挫6.5%，收盤跌幅收斂至3.4%，報每股714.63美元，盤後股價則一度上漲1.9%。

馬斯克還表示，這起車禍發生在沒有明顯車道分隔線的道路上，而這是Autopilot駕駛功能必須要運作的條件。他說，「標準的Autopilot需要道路分隔線才能運作，但在這條街上沒有（分隔線）」。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已參與調查約28起特斯拉車禍事故。當局正與國家運輸安全委員會（NTSB）調查這起最新事故。