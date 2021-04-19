一張圖看NASA火星無人直升機 成功滯空40秒

機智號19日成功起飛後，拍下火星表面和自己的影子，成為人類見到的首張無人直升機外星空拍照。美聯社

人類19日首度在外星實現受控動力飛行。美國太空 總署（NASA）微型直升機「機智號」在美東時間19日上午3點半左右，從火星 表面成功起飛再順利降落，雖然飛行高度僅3公尺，在空中只有40秒，卻創造太空探索歷史，意義不亞於萊特兄弟首度在地球上試飛人造飛行器。

NASA機智號 火星首飛挑戰 資料來源／法新社

從火星傳回的數據證實，這架1.8公斤重的太陽能直升機，按原定計畫進行了40秒首次飛行，這讓太空總署噴射推進實驗室（JPL）任務負責人尖叫喝采。

機智號配備兩具攝影鏡頭，一具黑白鏡頭指向下方，兼具拍攝和導航功能，另一具高畫質彩色鏡頭可拍攝水平景象。太空總署現場直播這次活動，工程師們展示機智號傳回的首批照片，1張黑白照片顯示機智號在空中，機上相機清楚地拍下出現在火星表面上的直升機影子，成為人類見到的史上第一張無人直升機外星空拍照。

另外，停在大約200公尺外的毅力號探測車也拍到一段彩色短片，畫面中顯示機智號在飛行，周圍是橙色風景。

機智號項目經理米米．翁說：「現在我們可以說，人類已讓1架飛行器在另一個星球上飛行了。」

儘管飛行時間很短，仍代表著星際航行的歷史性壯舉。由於地球和火星距離2.78億公里，無線電訊號從地球傳到火星需要幾分鐘，因此工程師無法以即時遙控方式操作機智號，而是遠端輸入指令指示其自動飛行。

火星氣壓只有地球1%，機智號的旋翼必須轉得更快，才能取得足夠升力。這次首航成功後，機智號未來幾天還將進行4趟飛行任務。

為紀念這次深具里程碑意義的外星首航，太空總署工程師們將萊特兄弟首次試飛的機翼上小布 片，貼在機智號太陽能板下方，將其送上火星。

路透報導，以太陽能為動力的機智號首飛成功，顯示無人直升機技術可用來探索火星與太陽系其他地方，例如金星跟土星的衛星泰坦，甚至可讓太空人登陸火星時作為探測工具。