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讓華府自成一州 眾院本周四表決

記者羅曉媛／華盛頓報導
國會眾院多數黨領袖霍耶(Steny H. Hoyer，圖)上周五表示，將於本周四(22日)在眾院提出對「華府自成一州」的法案表決，兌現民主黨早先表示要在拜登任內100天推進該議程的承諾。歐新社
國會眾院多數黨領袖霍耶(Steny H. Hoyer，圖)上周五表示，將於本周四(22日)在眾院提出對「華府自成一州」的法案表決，兌現民主黨早先表示要在拜登任內100天推進該議程的承諾。歐新社

國會眾院多數黨領袖霍耶(Steny H. Hoyer)上周五表示，將於本周四(22日)在眾院提出對「華府自成一州」的法案表決，兌現民主黨早先表示要在拜登任內100天推進該議程的承諾。

霍耶在推特宣布，「我將在4月22日周四當天，在眾院提出表決HR51法案，給予華府70多萬居民『華府成州』，每一名美國公民的心聲都應被聽見，是時候讓華府自成一州變為現實。」

由華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)提出的HR51「接納華府法案」，在眾院至少有212名共同提案人(co-sponsor)，有望連續第二年在眾院過關；類似法案去年在上屆國會眾院也曾通過，只是在當時由共和黨占多數的參院受阻，未能進入表決環節。

本屆國會民主黨以微弱優勢重掌參院，多數黨領袖舒默已多次對「華府成州」的法案表達支持，並承諾將在參院議場提出表決；目前該法案的參院版本有44位民主黨共同提案人，但要法案通過，仍需60票，除非規則改變，否則該法案將在參院再次落空。

即便法案前景黯淡，但華府本地人對「自成一州」的氣勢未減，上周五正值前總統林肯簽署「哥倫比亞特區解放奴隸法案」(District of Columbia Compensated Emancipation Act)159周年，該法案讓生活在華府的3000名奴隸早在「解放奴隸宣言」(Emancipation Proclamation)之前的八個月即重獲自由。

本地官員、維權團體在慶祝紀念日的同時，也呼籲國會通過華府成州的法案，還公民選舉權；華府市長包瑟(Muriel E. Bowser)發推說，「在政府發聲是我們自由的基礎，今天我們紀念159年前重獲自由的3000多人，也為華府成州(DCStatehood)而戰。」

華府 眾院 參院

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