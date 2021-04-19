拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登總統。(美聯社)

華盛頓郵報及福斯新聞網19日報導，拜登 政府已下令主管移民 查緝工作的聯邦機關移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)、海關與邊境 保護局(Customs and Border Protection，CBP)，提到在美國的移民(immigrants)時，不得繼續使用「非法外來者」(illegal alien)、「外來者」(alien)、「同化」(assimilation)等詞彙。

在移民及海關執法局及海關與邊境保護局的新聞稿發布及社群網站貼文當中，經常使用「外來者」、「非法」等詞，用來描述因為非法入境而被羈押的外籍人士。在過去，某些聯邦法院法官曾為使用「外來者」一詞辯護，因為美國聯邦法律條文裡，便是以「外來者」做為非公民的法律定義。

福斯新聞網(Fox News)報導，消息人士透露，國土安全部高層官員近幾周以來一直推動修改「非法外來者」等詞。

根據華盛頓郵報取得拜登政府19日發給聯邦機關的備忘錄，原本使用的「外來者」文字今後將改為「非公民」(noncitizen)或「移民」(migrant)，「非法」(illegal)一詞將以「無證」(undocumented)取代，「同化」則將為以「融合」(integration)。

報導指出，拜登政府上台後持續扭轉前總統川普任內的移民政策強硬手段，希望打造較有「人情味」的移民制度。

總統大選期間，海關與邊境保護局及移民及海關執法局的相關工會組織都為川普公開背書。

華盛頓郵報報導，海關及邊境保護局代理局長米勒(Troy Miller)對部屬發表備忘錄指出，海關及邊境保護局做為全國重要執法機構，必須為國家及全國各地合作夥伴樹立榜樣。

米勒在備忘錄中寫道：「我們在執法的同時，對於我們面對的每一個人，也應該維護尊嚴。我們遣辭用句會有影響，能夠讓受到我們羈押的民眾保留顏面。」

移民及海關執法局代理局長強生(Tae Johnson)也對旗下單位發表備忘錄寫道，為達成拜登政府機關的願景，移民及海關執法局將確保公文通訊使用修正過後更具包容語意的詞彙。