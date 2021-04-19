拜登政府力推民眾接種疫苗 規模比照催票行動

全美50州16歲以上成年民眾從19日起皆符合接種疫苗 資格，拜登 政府下一個挑戰是讓更多民眾願意施打疫苗。紐約時報 報導，政府官員表示，拜登政府將全面展開疫苗宣導計畫，比照鼓勵選民踴躍投票的催票模式，透過傳統媒體及社群媒體，展開強力宣傳。

Axios新聞網站報導，一名政府高層官員指出，19日當天在電視台、廣播電台節目都有疫苗推廣宣導，臉書、推特也同步發起呼籲民眾打疫苗的活動。

報導指出，拜登總統將出現在最新一波疫苗宣導廣告當中，副總統賀錦麗則會透過社群媒體宣導疫苗計畫。全國過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)、拜登總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)將現身一支15秒的Snapchat影片，鎖定年輕族群宣傳疫苗接種的重要。

官員指出，拜登政府在過去這段期間裡，特別針對對疫苗存有排斥心態的民眾加強宣導，其中包括非洲裔、拉丁裔社區，但19日起的多媒體宣導活動則屬於大規模同步進行。衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)、公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)、衛生部助理部長瑞秋‧列文(Rachel Levine)則分別親上火線，共計在全美各地接受超過30家地方媒體專訪，說明拜登政府的疫苗推廣計畫。

紐約時報分析，拜登政府官員深知美國若要達到群體免疫目標，一定要克服民眾對於新冠疫苗的疑慮，嬌生公司(Johnson & Johnson)新冠疫苗傳出發生血栓副作用之後，民眾對於疫苗的擔憂已經明顯增加。