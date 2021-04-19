我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最後六州今起加入 全美成年人皆可打新冠疫苗

美國經濟似有望復甦 亞股多收漲

最後六州今起加入 全美成年人皆可打新冠疫苗

記者顏伶如／綜合報導
最後一批六州加入行列之後，全美50州加上華府特區、波多黎各的所有成年人，從19日開始都接可打疫苗。圖為在賓州匹茲堡市社區接種站，為西語裔社區提供無語言障礙的接種服務。(美聯社)
最後一批六州加入行列之後，全美50州加上華府特區、波多黎各的所有成年人，從19日開始都接可打疫苗。圖為在賓州匹茲堡市社區接種站，為西語裔社區提供無語言障礙的接種服務。(美聯社)

夏威夷州、麻州、新澤西州、俄勒岡州、羅德島州、佛蒙特州從19日起開放全州所有成年民眾接可接種新冠疫苗，最後一批六州加入行列之後，全美50州加上華府特區、波多黎各的所有成年人，從19日開始都接可打疫苗，達到了拜登總統兩周之前宣布的疫苗施打目標。就在全美成年人皆可打疫苗的同時，美國疫情持續升高，過去7天以來每日新增確診案例都超過6萬7000例，一個月之前的每日新增確診案例平均則在5萬4000例左右。

拜登18日接受國家廣播公司(NBC)「捲起袖子」(Roll Up Your Sleeves)節目訪問時說：「過去幾個月來，我一直告訴美國民眾，一旦符合資格時，一定要去打疫苗。」

他指出，疫苗免費，而且簡便，「如果要讓自己擁有抵抗新冠病毒的保護力，這是你能為自己做的最重要事情。」

根據統計，目前美國平均每天有320萬民眾接種新冠疫苗，比一個月前平均每日250萬民眾接種的狀況增加。美國疾病管制暨預防中心(CDC)表示，全美累計有1億3100萬人已經施打至少一劑疫苗，約占全美成年人口的半數，其中有8430萬民眾已經完全接種(fully vaccinated)。

從19日起，最後一波六州也加入開放全州成年人皆可施打疫苗的行列：夏威夷州、麻州、新澤西州、俄勒岡州、羅德島州、佛蒙特州。

紐約時報報導，華盛頓大學醫學中心(University of Washington Medical Center)傳染疾病防治科副主任曼尼(Nandita Mani)說：「這真的是歷史的一刻，我們達到重要的里程碑。」

對於新冠疫苗的提供，美國在計畫最初步伐略緩，但近幾個月加速推進。拜登先前表示，今年5月1日之前要讓全美成年人皆符合資格能打疫苗。

另外，拜登還定下另一個目標：上台百日之內要達到累計2億劑疫苗施打。紐約時報19日報導，若以拜登1月20日就職日當天算起，如今拜登政府已經完成1億9200萬劑疫苗施打。

紐約時報報導，如果保持目前推廣疫苗的速度，美國到了今年六月中旬將有70%人口接種疫苗，然而群體免疫(herd immunity)目標可能因為民眾對疫苗卻步而受到阻礙。

曼尼表示，嬌生公司(Johnson & Johnson)研發新冠疫苗因為出現多例血栓副作用後緊急暫停，可能讓某些美國民眾對於打疫苗感到更加猶豫。

疫苗 美國 拜登

上一則

搜救第6天 墨西哥灣船難仍有9人死生未卜

下一則

拜登政府力推民眾接種疫苗 規模比照催票行動

延伸閱讀

6.25萬難民限額？布林肯稱5月有新指示

6.25萬難民限額？布林肯稱5月有新指示
「一中是紅線」 北京對美喊話別打「台灣」這張危險牌

「一中是紅線」 北京對美喊話別打「台灣」這張危險牌
AIT知會台北 拜登將對台首批軍售自走砲

AIT知會台北 拜登將對台首批軍售自走砲
拜登推基礎設施計畫… 洛杉磯、賭城高鐵工程重燃希望

拜登推基礎設施計畫… 洛杉磯、賭城高鐵工程重燃希望

熱門新聞

印第安納波利斯國際機場附近的聯邦快遞(FedEx)案發現場。美聯社

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

2021-04-16 08:20
國稅局長瑞狄格。(美聯社)

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

2021-04-13 20:39
聯邦暫停嬌生疫苗施打，有專家表示，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。圖為一名藥劑師手持嬌生疫苗。(美聯社)

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

2021-04-13 11:13
一位父親爆料，某天用幼兒園提供的即時網路攝影機查看，竟發現非裔學生疑似被要求等白人學生吃完飯後才能用餐。 圖／《每日星報》

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

2021-04-12 13:32
中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

2021-04-16 20:30
國稅局(IRS)14日發出最後一批1400元紓困現金支票。(美聯社)

IRS今發最後一批1400元紓困支票

2021-04-14 11:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸