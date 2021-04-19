最後六州今起加入 全美成年人皆可打新冠疫苗

最後一批六州加入行列之後，全美50州加上華府特區、波多黎各的所有成年人，從19日開始都接可打疫苗。圖為在賓州匹茲堡市社區接種站，為西語裔社區提供無語言障礙的接種服務。(美聯社)

夏威夷州、麻州、新澤西州、俄勒岡州、羅德島州、佛蒙特州從19日起開放全州所有成年民眾接可接種新冠疫苗 ，最後一批六州加入行列之後，全美50州加上華府特區、波多黎各的所有成年人，從19日開始都接可打疫苗，達到了拜登 總統兩周之前宣布的疫苗施打目標。就在全美成年人皆可打疫苗的同時，美國 疫情持續升高，過去7天以來每日新增確診案例都超過6萬7000例，一個月之前的每日新增確診案例平均則在5萬4000例左右。

拜登18日接受國家廣播公司(NBC)「捲起袖子」(Roll Up Your Sleeves)節目訪問時說：「過去幾個月來，我一直告訴美國民眾，一旦符合資格時，一定要去打疫苗。」

他指出，疫苗免費，而且簡便，「如果要讓自己擁有抵抗新冠病毒的保護力，這是你能為自己做的最重要事情。」

根據統計，目前美國平均每天有320萬民眾接種新冠疫苗，比一個月前平均每日250萬民眾接種的狀況增加。美國疾病管制暨預防中心(CDC)表示，全美累計有1億3100萬人已經施打至少一劑疫苗，約占全美成年人口的半數，其中有8430萬民眾已經完全接種(fully vaccinated)。

從19日起，最後一波六州也加入開放全州成年人皆可施打疫苗的行列：夏威夷州、麻州、新澤西州、俄勒岡州、羅德島州、佛蒙特州。

紐約時報報導，華盛頓大學醫學中心(University of Washington Medical Center)傳染疾病防治科副主任曼尼(Nandita Mani)說：「這真的是歷史的一刻，我們達到重要的里程碑。」

對於新冠疫苗的提供，美國在計畫最初步伐略緩，但近幾個月加速推進。拜登先前表示，今年5月1日之前要讓全美成年人皆符合資格能打疫苗。

另外，拜登還定下另一個目標：上台百日之內要達到累計2億劑疫苗施打。紐約時報19日報導，若以拜登1月20日就職日當天算起，如今拜登政府已經完成1億9200萬劑疫苗施打。

紐約時報報導，如果保持目前推廣疫苗的速度，美國到了今年六月中旬將有70%人口接種疫苗，然而群體免疫(herd immunity)目標可能因為民眾對疫苗卻步而受到阻礙。

曼尼表示，嬌生公司(Johnson & Johnson)研發新冠疫苗因為出現多例血栓副作用後緊急暫停，可能讓某些美國民眾對於打疫苗感到更加猶豫。