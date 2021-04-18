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8.99元eBay買疫苗接種卡 寄來全空白 專家：詐騙勿上當

編譯林梅婕／綜合18日電
聯邦開始警告不肖騙徒已在網上出售假的接種卡，危害民眾。圖為CDC核發的正式接種卡。(美聯社)
聯邦開始警告不肖騙徒已在網上出售假的接種卡，危害民眾。圖為CDC核發的正式接種卡。(美聯社)

近日有賣家在拍賣網站eBay上，以8元至10元不等的價格販售新冠肺炎疫苗接種卡，專家出面澄清這些都是詐騙，稱此犯行危害民眾生命、應小心提防。

目前全國接種至少一劑疫苗的人口約1億2950萬人，這些人都可免費獲得疫苗接種的紙本證明，上面印有聯邦疾病防治中心(CDC)的標章；因此店家、公司和校園最近開始要求民眾在參加活動或進出公共場所時出示疫苗證明，催生此類詐騙橫行，一些對疫苗存有疑慮或不願接種的民眾也開始在網路上搜尋如何購買假接種卡。

一名帳號asianjackson的網路賣家被發現在eBay上販售三種不同的接種卡，產品描述寫著「正宗CDC疫苗紀錄卡」，標價10.99元，還有一只相同產品出售9.49元；另外一樣產品則寫著「CDC疫苗接種完全透明紀錄」，以8.99元出售。

經過調查，註冊asianjackson的賣家是一名在芝加哥工作的藥劑師；華盛頓郵報也指出，該產品過去兩周已賣出超過100張，但消費者收到的全是空白紙卡。

負責調查此案的北卡羅來納州檢察長史坦(Josh Stein)稱這類犯行為新興犯罪，並譴責此舉是危害大眾安全、破壞國家好不容易建立的疫苗網；史坦也呼籲eBay和其他網路電商平台應採取行動，打擊利用疫苗行騙的罪犯，同時他也提醒民眾任何製造或購買假接種卡的人都可能觸法。

史坦說：「這是全國和國會兩黨都必須擔心的問題」，並指假接種卡在外流竄的速度若加快，將「使疫情規模擴大，導致更多人染疫或死亡」。

有專家認為紙本製作的接種卡太過容易偽造，建議改使用數位的「疫苗護照」；一名曾參與疫苗工作的前政府官員匿名向華郵透露，CDC原先確實計畫使用數位系統，但礙於時間緊迫和技術性無法突破，只能先發行紙本的接種卡。

疫苗 CDC 詐騙

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