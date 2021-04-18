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日核廢水爭議 柯瑞：美不宜介入

編譯陳韋廷／報導
美國氣候變遷特使柯瑞訪韓。(美聯社)
美國氣候變遷特使柯瑞訪韓。(美聯社)

日本打算將福島核電廠核廢水排放入海，引起周邊國家疑慮，南韓尤其不滿，趁美國氣候變遷特使柯瑞到訪之際表達關切，但柯瑞18日說，日本與國際原子能總署的協調，對於確保安全處理核廢水至關重要，並稱美國不宜介入。

韓聯社報導，柯瑞在首爾召開記者會說：「美國相信日本政府已跟國際原子能總署充分磋商，原能總署已建立非常嚴格的程序。關鍵是，在監測這一程序上，日本能持續與原能總署進行協調。」他還強調，華府對「日本與原能總署進行了非常密切合作，並將繼續這樣做」抱持信心。

當被問及美國是否會敦促日本向南韓公開充分資訊時，柯瑞則稱美方暫無相關計畫，也不宜介入正在進行且有明確規定的程序。分析認為，這也許可視為美方不反對日本將核廢水排放入海的決定，也不願介入，除非原能總署檢查過程存在問題。

南韓外長鄭義溶17日跟柯瑞會談時，呼籲華府在此問題與南韓合作。但柯瑞表示，美國當然會關注日本是否有遵守程序，「當然，我們對此感興趣，但目前還無正式進展」。

儘管遭到南韓等鄰國反對，日本13日仍決定兩年後開始排放含氚核廢水，這一過程將持續數十年。福島核廢水儲存槽預計最快在明年秋季滿槽。

日本 柯瑞 美國

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