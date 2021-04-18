明州非裔遭誤殺掀抗議 媒體控報導期間遭警妨礙

明尼蘇達州明尼阿波利斯近郊連續多日，因非裔青年萊特遭白人女警擊斃發生抗議行動。(美聯社)

明尼蘇達州 明尼阿波利斯近郊連續多日因非裔青年萊特遭白人女警擊斃發生抗議行動，數名新聞工作者表示，他們在報導抗議行動期間遭到警方不當妨礙。

法新社報導，前日晚間抗議活動展開的幾小時前，聯邦法官才向警方發出禁制令，清楚說明新聞工作者有權在不受干預的情況下報導。

警方11日在明尼阿波利斯（Minneapolis）北方約16公里處的布魯克林 中心（Brooklyn Center）進行例行交通攔檢時擊斃20歲的萊特（Daunte Wright），民眾連續數晚發起抗議行動，近500人聚集在被鐵絲網圍籬包圍的布魯克林中心警察 局前。

前天晚間10時宵禁展開前，警方持擴音器下令驅散抗議民眾，隨後部署數十名鎮暴警察。

記者指出，這群員警包圍示威民眾，隨後對數名曾清楚表明過新聞工作者身分的媒體成員噴胡椒噴霧，甚至逼迫一些人面朝地趴下。

這群新聞工作者被禁止留在由警方架設、記錄遭逮捕民眾的圍欄裡，但這些新聞工作者一開始明明有配合警方，讓警方拍下自己的照片和身分文件。至少有100名民眾遭警方逮捕。

據路透社報導，明尼蘇達州警方承諾未來不會拘押、威脅或粗暴對待報導萊特之死所引發抗議行動的新聞工作者。

明尼蘇達州巡警（Minnesota State Patrol）也同意停止拍攝新聞工作者和他們的證件，也不會再命令記者可以在哪裡報導示威活動。