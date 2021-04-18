6G競賽開打 美日將投資45億美元 對抗中國

美日已組成同一戰線，共同投資6G技術。路透

美國 總統拜登和日本 首相菅義偉在峰會上同意共同投資45億美元，用於開發下一代行動通訊技術「6G」。

日經新聞報導，根據美日兩國領導人會後公布的文件，兩國會將這筆投資，用於研究、開發、測試和部署安全網路，以及先進資通訊技術，「美國已承諾負擔25億美元，日本則是20億美元」。

兩方還追求「安全與開放」的5G 網路，其中涵蓋開放網路架構（O-RAN），顯示美日領導人有意在中國大陸為首的通訊網絡之外，再打造一套替代方案。

目前，華為、中興通訊（ZTE）等陸企的基地台，在全球的市占率約40%，再加上愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、三星電子等電信設備大咖，就囊括了90%的市占。相形下，美企和日企的市占卻落後。

不過，美企高通（Qualcomm）擁有約10%的5G專利，是業界龍頭，和華為差不多，但日企最大電信商NTT Docomo卻僅有6%的5G專利。

為了避免犯下同樣的錯，日本政府決定在6G發展初期，就參與相關國際事務，力拚日本在6G專利的市占率達10%，而這是日本產官學界去年底共同定下的目標。

日本認為，關鍵在於，為開發下一代行動通訊技術而制定全球標準。因此，與美國合作有助於此。

這份文件的目標之一是，美日在通訊領域的合作，還要擴及其他國家，以促進安全的通訊方式，且此舉應有助於制定全球標準，進而與中國抗衡。