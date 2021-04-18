科羅拉多河人工湖拉警報 美西部恐首度公告缺水

米德湖為美國西部和墨西哥數以百萬計民眾儲存水源的兩座人工湖泊之一，預料未來幾個月內水位將降至歷史新低。(美聯社資料照)

為美國 西部和墨西哥數以百萬計民眾儲存水源的兩座人工湖泊，預料未來幾個月內水位將降至歷史新低，可能導致聯邦政府首度正式公告缺水，並促使亞利桑納州 和內華達州 限水。

美國開墾局（U.S. Bureau of Reclamation）本周公布未來24個月的水情預測，預料科羅拉多河（Colorado River）流量將下降。

這條河流從洛磯山脈（Rocky Mountains）流下，行經鮑爾湖（Lake Powell）與米德湖（Lake Mead）後，進入美國西南部的乾燥沙漠與寇蒂茲海（Sea of Cortez，又稱加利福尼亞灣（Gulf of California））。

預期鮑爾湖與米德湖水位將降至足以讓開墾局首度正式公告缺水的程度，危及城市和農場所仰賴的科羅拉多河水量。

美聯社指出，氣候變遷導致進入科羅拉多河及其支流的雪水減少；氣溫升高也讓土壤更加乾渴，並加劇河水流經美國西部乾旱地區時的蒸發現象。

開墾局的模型預測，米德湖水位2021年6月將首度降至328公尺以下。根據仰賴科羅拉多河河水的7個州所達成的協議，這種水位將促使當局宣布缺水。

不過，4月份的水情預測不具約束效果。聯邦官員定期發布長期預測，但會用每年8月公布的結果來決定如何分配河水。若到時預測值未好轉，開墾局將宣布進入1級缺水狀態，並於明年1月實施限水。

亞利桑納州、內華達州與墨西哥曾在2019年簽署的科羅拉多河乾旱應急計畫自願放棄河水。缺水公告將使美國2州首度強制限水。

亞利桑納州與內華達州對於科羅拉多河的依賴度高於其他水源，而且亞利桑納州將失去大約1/3的供水。但水資源當局表示，若旱象如預期持續，他們有信心透過節水和尋找替代水源等準備措施，可以度過限水難關。