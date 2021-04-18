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研發PDF格式 Adobe共同創辦人蓋希克81歲辭世

中央社 / 加州洛薩托斯17日綜合外電報導

美國軟體大廠奧多比公司（Adobe Inc）表示，共同創辦人蓋希克於16日辭世，享壽81歲。他曾協助發展使用廣泛的可攜式文件格式PDF（Portable Document Format）技術。

奧多比執行長納拉延（Shantanu Narayen）寫給員工的電郵中表示，這是整個奧比多公司和科技產業的巨大損失，蓋希克（Charles "Chuck" Geschke）引導業界數十年，是業界英雄和導師。

作為奧多比的共同創辦人，蓋希克與華諾克（John Warnock）研發了開創性軟體，使得大眾如何創作與通訊起了革命性改變。

納拉延說，他們的第一個產品是Adobe Post Script（PS）， 這是一種創新技術，為紙上列印內文與圖像提供了全新方式，也激發了桌面出版的革命。

蓋希克在公司裡灌輸了生生不息的創新動力，後來引導出一些最具變革性的軟體發明，包括目前普遍使用的PDF、電子文書處理軟體Acrobat、圖形製作軟體Illustrator、影像處理軟體Photoshop，以及圖像設計、影片編輯與網頁開發軟體Premiere Pro。

蓋希克家住舊金山灣區洛薩托斯（Los Altos）郊區。他的妻子南茜（Nancy Geschke）表示，蓋希克也對家庭引以為傲。

78歲的南茜在今天出刊的「信使新聞」（Mercury News）說：「他是有名的企業人士，創辦了美國乃至全世界舉足輕重的公司，當然他自己為此感到非常、非常驕傲，這是他畢生重大成就，但這不是他的重點，說真的，家庭才是他的核心。」

信使新聞報導，蓋希克在卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）取得博士學位後，開始在全錄帕羅奧圖研究中心（Xerox Palo Alto Research Center）工作，在那裡，他遇到華諾克，兩人在1982年離開公司，轉而創立奧多比公司，共同發展軟體。

2009年時，美國總統歐巴馬授予蓋希克和華諾克「國家科技獎章」（National Medal of Technology）。

美國 灣區 舊金山

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