Fed研究：被疫情摧毀的美國企業 沒有預期多

Fed研究估計，全美因新冠肺炎疫情而倒閉的企業數量，可能比當初擔心的還少。 路透

美國 聯準會（Fed）研究顯示，新冠肺炎疫情 爆發第一年的衝擊，可能沒有當初擔心的那麼嚴重，被疫情搞垮的美國企業可能只有不到20萬家，而且對失業的影響也可能相對不大。

路透報導，美國每年大約都會有60萬家企業倒閉，其中多數都是小型企業，而據Fed研究員的估計，從去年3月疫情爆發到今年2月為止，倒閉的企業家數可能只比往年多出四分之一到三分之一。

「多出來」的這些商家中，包括10萬家從事理髮、美甲等近距離接觸服務的業者，他們被Fed的研究團隊認為是受創最深的部門。

這份研究結果與先前一些預測形成強烈對比，之前的預測都擔心美國的主要街道將因疫情變得荒蕪，一些問卷調查也仍舊顯示，有很大比率的美國小型企業主擔心自己能否撐得下去。

這項研究的作者群寫道，雖然對那些關門歇業的公司老闆和員工而言，疫情仍是場災難，「但相對於主流討論，我們的研究結果可能代表看待疫情對企業的衝擊時，應該要更樂觀一點。」

報告指出，在服務業當中，外帶餐廳、生鮮超市和戶外娛樂企業，所受打擊比一般服務業者少，因此抵銷整個服務業受到的衝擊，對整體經濟的淨打擊也因而沒有預期來得大。