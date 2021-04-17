德州關最久的死刑犯 鑑定有精神分裂症 法院撤銷死刑

德州高齡70歲的死囚里爾斯坐監服刑超過45年，德州刑事上訴法院判決，根據里爾斯的精神病史，他「的死刑判決不再有效」，全案發回休士頓法院重判。(美聯社)

德州 一名高齡70歲的死囚里爾斯(Raymond Riles)坐監服刑超過45年，堪稱當地服刑最久的死刑犯；近日其律師以里爾斯患有嚴重心理疾病為由，要求取消死刑判決；德州刑事上訴法院 (Texas Court-Criminal Appeals)14日公布的判決結果，根據里爾斯的精神病史為依據，判定里爾斯的「死刑判決不再有效」，全案發回休士頓 法院重判。

1974年里爾斯在休士頓與被害人亨利(John Thomas Henry)在停車場發生口角，兩人一言不合爆發衝突，里爾斯最後開槍射殺亨利，亨利當場死亡，里爾斯也自1976年開始服刑。

當年判決時，陪審團並未將心理或精神疾病納入判決考量；1989年最高法院認定其未根據智能障礙、心理或精神疾病等做為死刑的考量因素，判定德州法院的裁決違憲。

然而，德州大學法學院(University of Texas School of Law Austin)教授、同時也是里爾斯律師團隊的成員馬可仕(Marcus)卻透露，里爾斯一直到2007年前都沒有獲得第二次判決的機會；近日有了律師團隊的協助，才得以為里爾斯進行上訴。

馬可仕形容，向里爾斯這樣的囚犯「雖然被判處死刑，但不應該執行，因為他們患有太嚴重的心理疾病；在德州，這些被判死刑的人求助無門，只能持續被監禁在獄中」。

審判期間檢察官堅稱里爾斯並沒有患有心理疾病，不過經過一連串心理學家和醫師的鑑定下，判定里爾斯確實罹患精神分裂症；里爾斯的兄弟也出庭作證，指里爾斯的心理狀態「不如一般人，思考模式也大不相同」。

里爾斯律師團隊另一名成員西婭·波瑟(Thea Posel)說：「無論正方或反方都已經同意，里爾斯患有心理疾病是不爭的事實，但德州政府卻已經足足懲罰他45年。」

哈里斯郡(Harris County)地方檢察長奧加(Kim Ogg)並未質疑這項判決，他也在15日透過聲明表示：「最高法院和檢察官及辯護律師都已達成共識，陪審團的判決應考量被告的心理狀態和精神病史，對此我們感到相當欣慰。」

儘管奧加並未表示檢察官是否再提上訴，但馬可仕認為重審後里爾斯將改判終身監禁。