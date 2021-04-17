氣候特使凱瑞結束訪中 全程低調無公開行程

氣候特使柯瑞（John Kerry）今天結束出訪中國，全程低調，沒有公開行程。美聯社

氣候特使柯瑞 （John Kerry）今天結束出訪中國 ，全程低調，沒有公開行程。期間，中國領導人習近平與德法領袖舉行視訊峰會，指氣候變遷不該成為地緣政治籌碼，顯示中美也在氣候議題較勁。

美聯社報導，柯瑞已於17日結束在中國的出訪，並轉抵韓國。韓國外交部長鄭義溶在官邸和柯瑞舉行晚餐會。

截至發稿，中國媒體尚無報導柯瑞結束訪中行程。

柯瑞14日晚間抵達上海後，入住浦東的東郊賓館。其後3天都沒有公開行程，相當低調。

據中國生態環境部14日發布，柯瑞此行會和中國氣候變化事務特使解振華會談；官媒新華社昨天深夜發布，中國國務院副總理韓正16日和柯瑞舉行視訊會談。

16日下午，習近平和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）舉行視訊峰會，並談到氣候變遷議題。

習近平在會中稱，氣候變遷不該成為「地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口」。

針對這場中法德視訊峰會，中通社引述中國社會科學院美國 研究所副所長袁征分析，中國藉此釋放訊息，氣候問題是全世界面臨的挑戰，不是美國一家可主導、解決的，應與全球各國一起商量、共同應對。

袁征說，中國可和美國合作，但也不是必須只和美國合作，和德、法的合作也可以同時進行。

美國總統拜登（Joe Biden）將於22至23日舉行氣候領袖視訊峰會，習近平也受邀參加，但中國迄今未表態習是否會參加。

聯合早報則引述南京大學國際關係研究院院長朱鋒稱，習近平先和德法領導人舉行視訊峰會，而中國也尚未答應參加氣候峰會，這是在對美國施壓，討價還價。