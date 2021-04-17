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猶他州千年岩畫上發現攀岩螺栓

編譯周芳苑／綜合16日電
猶他州摩押縣附近一座古老岩畫遺址被攀岩螺栓損壞。圖為示意圖，非岩畫遺址所在地。(Unsplash)
猶他州摩押縣附近一座古老岩畫遺址被攀岩螺栓損壞。圖為示意圖，非岩畫遺址所在地。(Unsplash)

猶他州摩押縣附近一座古老岩畫遺址被攀岩螺栓損壞了，聯邦公共土地官員正展開調查。

攀岩者瑞伊（Darrin Reay）上周在猶他州拱門國家公園（Arches National Park）北邊的陽光牆（Sunshine Wall）上看到一行螺栓，他告訴科羅拉多州地方媒體Colorado Springs Gazette，這行螺栓被插入一千多年前土著的大型岩石畫作中間。

在千年岩畫上看到攀岩螺栓，瑞伊感到既恐懼又憤怒，網路上相關報導隨即掀起憤怒風暴；猶他州歷史保護辦公室（Utah State Historic Preservation Office）考古學家霍拉（Elizabeth Hora）說，螺栓已拆除，對岩畫卻造成永久破壞。

霍拉說，古印第安普韋布洛人和弗里蒙特人留下印記的猶他州常見到這種破壞，令人心疼，過去一年新冠疫情下，更多人湧向戶外，蓄意破壞之舉增加。

科羅拉多州斯普林斯36歲男子吉爾伯特（Richard Gilbert）接受採訪時坦承犯錯， 他說，當他擺放攀岩用的螺栓時，誤以為岩石藝術畫作是一般塗鴉，後來意識到自己所作所為不當，便向摩押土地管理局（Bureau of Land Management）辦事處一名護林人員報告。

摩押土地管理局表示，全案正在調查中，拒絕提供詳細訊息，也不願證實是不是吉爾伯特破壞千年岩畫。 官員確實曾警告人們不要有騷擾或威脅之舉。

根據《考古資源保護法》（Archaeological Resources Protection Act），初次違法將處以最高2萬0元罰款和最高一年監禁。

吉爾伯特說，他通常會擺放螺栓幫助年輕攀岩者或殘障人士，不過，他確實犯下錯誤，無話可說。

猶他州 科羅拉多州 疫情

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