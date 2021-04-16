中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國 駐美大使館16日發布「關於接種新冠疫苗 後乘機赴華人員檢測 要求說明」，允許在美國接種疫苗者赴中，該「說明」指接種美國輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)或嬌生(Johnson & Johnson)非滅活疫苗者，需在完成所有接種劑量後安排赴中行程，且由於接種後可能導致IgM抗體檢測呈陽性，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告；接種中國國產疫苗後核酸檢測陰性、抗體檢測陽性者，可正常申請健康碼赴中。

該「說明」指，中國駐美大使館仍負責審核乘達拉斯航班赴中乘客的核酸與抗體雙檢測證明，提醒民眾牢記「非必要、非緊急、不旅行」原則。

該「說明」表示，美國現有的輝瑞、莫德納、嬌生疫苗皆屬於非滅活疫苗，按要求，輝瑞和莫德納須接種兩劑，嬌生須一劑，計畫赴中的人員需在完成不同疫苗相應的接種劑量後再安排赴中行程。

「說明」指，民眾在接種非滅活疫苗後，針對S蛋白的IgM抗體檢測可能呈陽性，為區分陽性結果是接種疫苗所致或感染所致，已完成非滅活疫苗接種且IgM抗體檢測結果為陽性者，在申請健康碼時，必須提供針對N蛋白的IgM抗體檢測報告，此外也須簽署提交「疫苗接種聲明書」、接種憑證、核酸檢測報告、IgM抗體檢測報告，以及機票或行程單，且盡可能包括必要信息，方便確認個人身分，判定疫苗種類和接種情況。

該「說明」也公布了中國駐美大使館可接受的核酸、抗體檢測實驗室最新名單，詳情及下載可登錄https://bit.ly/3ahQVxn，該「說明」表示，乘客可自行選擇該名單中提供針對N蛋白的IgM抗體檢測實驗室，此檢測須在登機前48小時內在起飛地完成採樣；此外，民眾在檢測時請吿採樣機構、檢測實驗室同意向使館公布檢測結果等個人信息，方便使館核實；若使館無法判定接種情況是否屬實，將不予核發健康碼。

該「說明」指，接種中國國產疫苗後核酸檢測呈陰性、IgM抗體檢測陽性者，提簽署提交「疫苗接種聲明書」以及核酸、抗體雙檢測報告後，即可正常申請健康碼赴中。