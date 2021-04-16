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又見攔檢爆槍戰2死 德州駕駛先開槍襲警

編譯洪毅／綜合16日電
德州聖安東尼奧傳出槍戰，警方攔檢一輛卡車時，駕駛突然開槍襲警，引發警民駁火，造成兩死兩傷。(截自KSAT電視台畫面)
德州聖安東尼奧傳出槍戰，警方攔檢一輛卡車時，駕駛突然開槍襲警，引發警民駁火，造成兩死兩傷。(截自KSAT電視台畫面)

德州聖安東尼奧(San Antonio)傳出槍戰；根據警方說法，16日該市警方攔檢一輛卡車時，駕駛突然開槍襲警，引發警民駁火造成兩死兩傷，車內駕駛及一名乘客死亡、一傷；一名警察中槍，聖安東尼奧警局警長麥曼納斯(William McManus)稱，這名警員察可謂「非常、非常幸運」。

麥曼納斯在現場向記者表示，透過警察的隨身錄影機可發現，警方停車攔檢後，一名警察與卡車駕駛才「閒談」幾分鐘，駕駛就突然掏槍射擊，該名警察後退幾步後予以開槍還擊，雙方均連開數槍，造成車內兩死一傷、該名警察亦中槍。

麥曼納斯表示，兩名死者均為男性，目測年約20多歲，另一名乘客上半身軀幹中槍，已火速送往醫院。

麥曼納斯表示，中槍警察有五年經驗，目前傷勢不明，但仍可說話；麥曼納斯指出，如此近距離能夠生還已「非常、非常幸運」，「沒什麼比這更重要的事了」。

麥曼納斯表示，目前掌握的訊息仍在初步階段，無法判斷駕駛為何突然襲警，也不清楚該名警察攔檢的原因；不過麥曼納斯表示，案發地本來就是該警察的巡邏點之一，當天為單獨執勤，在常規的攔檢中發生完全脫軌的事件。

這是最近一周內，第二起警察攔檢而發生的死亡事故；11日明尼蘇達州布魯克林中心市(Brooklyn Center)，警察金柏莉·波特(Kimberly Potter)在試圖拘捕20歲男子萊特(Daunte Wright)時，誤將手槍當作電擊槍擊發，造成萊特中槍死亡。

根據警方說法，警方盤查萊特的原因是牌照過期，以及車內後視鏡懸掛物品，而試圖拘捕的原因是警方發現，萊特去年6月被控非法持有槍枝，從警方手中逃跑，也未出庭受審。明尼蘇達州法律禁止車內後視鏡懸掛如平安符、十字架等物品。

但由於此案發生地點離佛洛伊德(George Floyd)之死事件不遠，再加上死者為非裔人士，再度觸發敏感的種族神經；檢方目前指控波特犯下二級殺人罪，最重可判十年監禁。

警察 波特 明尼蘇達州

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