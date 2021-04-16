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環球影城新常態 遊客與卡通人偶保持距離

中央社洛杉磯15日專電
經過13個月休園，好萊塢環球影城15日重新營業，採取防疫措施，遊客戴著口罩走紅毯。中央社
經過13個月休園，好萊塢環球影城15日重新營業，採取防疫措施，遊客戴著口罩走紅毯。中央社

歷經13個月休園，好萊塢環球影城今天重新營業，口罩、消毒水與社交距離如今是美國人重拾歡笑的必備夥伴，邊走邊吃暫時絕跡，卡通人偶也與遊客保持距離，這是與疫情共處的「新常態」。

好萊塢環球影城今天鋪上紅毯，迎接年票會員，明天起對一般加州居民開放加州迪士尼樂園預定在4月30日重新開門營業。為了保持社交距離，現階段加州開放可容納人數的25%進場。

環球影城最受歡迎的區域「哈利波特的魔法世界」今天恢復人氣，身穿巫師袍的遊客季恩（Jean Koopmans）談到暌違一年再度回到主題樂園的感受，「就像是魔法一樣，讓我回想哈利波特裡面的劇情，好像身處其中」。

每一個入園遊客都先量過體溫，園區內到處可見標語，提醒每個人保持距離、戴好口罩。季恩的媽媽艾莉絲（Alice Koopmans）說：「一年過去了，每個人都已習慣戴口罩，不只是重新到遊樂園玩，我們也會去做社區服務，戴口罩很值得。」

年輕情侶拿著仿製的魔杖，對著街邊櫥窗裡的互動式裝置揮動，好像變魔法。愛蜜莉（Emily）表示，限制人數之下，園區內人潮不像以往擁擠，人與人保持距離，讓她感到安心。

男友馬修（Matthew）說，這一年下來，戴口罩幾乎是每個人外出習以為常的另一種本能反應。

遊樂設施重新運轉，但座位與座位留下空位以拉開距離。以往經常與遊客近距離互動的大型人偶演員，如辛普森家庭、史瑞克、凱蒂貓等角色身邊圍起了繩索，遊客拍照必須保持距離。

用車子推著消毒用品的工作人員穿梭在園區內，每走幾步都設有自動消毒雙手的感應式機器。

遊樂園到處都有飲食攤位，以往常見遊客邊走邊吃、邊吃邊玩的景象目前暫時看不到。諸如「哈利波特的魔法世界」著名的奶油啤酒，遊客必須拿到指定的用餐區域，才能拿下口罩好好享用。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩，加州政府放寬限制，迪士尼樂園、環球影城、六旗魔術山、聖地牙哥海洋世界、加州樂高樂園等世界知名的主題樂園陸續在4月起獲准重新迎接客人。

根據主題樂園協會統計，2019年好萊塢環球影城吸引920萬人次遊客，平均每天約2萬5000人進場。

加州迪士尼所在地安那罕市（Anaheim）商會估計，自從疫情爆發以來樂園關門，當地損失了13億美元的稅收與收入。疫情前迪士尼渡假村雇用3萬多名員工，但疫情發生後有1萬人遭解雇。

主題樂園 哈利波特 加州

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