首位少數族裔 桑托斯將出任普查局局長

第三代墨西格移民桑托斯獲拜登總統提名出任普查局局長。(美聯社)

前任商務部普查局(USCB)局長迪林翰(Steven Dillingham)1月20日因配合川普「找出哪些人是非法移民」的政策而廣受批評，因而在法定任期尚有一年的情形下辭職，而後由民調執行部主任賈民(Ron Jarmin)暫代局長一職。如今，總統已提出次任局長候選人。

拜登總統提名第三代墨西格移民桑托斯(Robert Santos)出任USCB局長，他目前任職於華府智庫城市研究所(Urban Institute)，擔任智庫副主席及首席方法論學者。如果任命案獲得參議院同意，桑托斯將成為普查局自1902年成立以來，第一位任正式局長的少數族裔。

桑托斯1976年在聖安東尼奧三一大學(Trinity University)取得數學學士學位，隔年在密西根大學(University of Michigan)取得統計學碩士學位。此後歷任密西根大學民調研究中心主任、芝加哥大學(University of Chicago)國家民意研究中心統計學與方法論副主席、天普大學(Temple University)資深主任等要職，過去40年中在樣本抽樣、問卷設計、政策研究分析等領域有豐富的學術及實務經驗。

2020年，桑托斯加入美國統計學會(American Statistical Association)工作小組。鑑於2020年受疫情、颶風、森林大火等自然災害影響，人口變化過大，建議USCB應納入外部專家共同研究、分析2020年蒐集到的人口普查 資料，以正確反映接下來十年一度的聯邦眾議院 選區重劃。這項建議最終獲得USCB採納，網羅了包含桑托斯在內的一眾學者，一同協助USCB分析人口普查資料。

USCB最重要的業務之一，就是每十年進行一次人口普查。普查的結果將會影響聯邦眾議院以及各州地方議會的選區重劃。依憲法規定，聯邦眾議院「有表決權的」眾議員 共435席，依人口比例分配各州席次。人口數最多的加州共51席、最少的阿拉斯加州則只有1席；至於無表決權的眾議員人數固定，不因人口變化而增減。如特區的聯邦眾議員固定3名、波多黎各居民代表1名等。