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第二劑疫苗省略不打? 專家:確診案例恐增加

第二劑疫苗省略不打？傳染疾病專家：確診案例恐增加

記者顏伶如／綜合報導
圖為邁阿密的民眾接種疫苗。(美聯社)
圖為邁阿密的民眾接種疫苗。(美聯社)

輝瑞藥廠(Pfitzer)及莫德納(Moderna)研發的新冠疫苗均採「信使RNA」(mRNA)技術，需要接種兩劑。華盛頓郵報報導，某些民眾打了第一劑疫苗後，到了應該接種第二劑疫苗的預約時間卻缺席未到。專家指出，如果沒有確實完成兩劑施打，新冠病毒確診案例恐將上升。

應該失打兩劑的輝瑞或莫德納疫苗如果只打第一劑而已，對人體保護效果能有多少，臨床實驗報告並沒有數據。但多位衛生專家表示，可以確定的是，只打一劑無法獲得完整的保護效果。

全國過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)、拜登總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)日前答覆媒體詢問時便說，只打一劑的保護效果相當薄弱，未能獲得疫苗的完全效果。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)日前公布研究報告指出，新冠疫苗獲得緊急授權使用後剛開始推出的兩個月裡，接種「信使RNA」疫苗的民眾絕大多數都完成兩劑施打，但有3%卻沒打第二劑。

魏爾康乃爾醫學中心(Weill Cornell Medicine)及紐約長老教會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital)傳染疾病專家克莉絲汀‧馬爾克斯(Kristen Marks)說，如果越來越多民眾跳過第二劑不施打，確診案例就會開始增加。

她說：「我們看到接種疫苗但卻染疫且住院的案例當中，絕大多數都是還沒打第二劑的民眾。我覺得這個現象透露某些訊息。」

魏爾康乃爾醫學中心微生物學及免疫學專家摩爾(John Moore)表示，變種病毒的因素也要納入考慮。他說，根據實驗室研究，研究人員發現某些正在流傳的變種病毒，已有能力輕鬆突破人體接種第一劑疫苗之後產生的抗體。

摩爾說，必須施打第二劑疫苗，抗體才能獲得提升，讓身體獲得免疫保護。

在極為罕見的情況下，根據疾管中心公告，民眾施打第一劑「信使RNA」疫苗後如果出現立即嚴重過敏反應(anaphylaxis)，就不應該施打第二劑。馬爾克斯表示，對於一般民眾來說，打完第一劑疫苗之後出現輕微發燒，或身體痠痛，則不應該是拒打第二劑疫苗的原因。

疫苗 變種病毒 莫德納

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