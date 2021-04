影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

印第安納波利斯警方表示,印第安納波利斯國際機場(Indianapolis International Airport)附近的聯邦快遞(FedEx)物流樞紐15日晚間11點左右發生槍擊 案,已知有「大規模人員傷亡」,多人受傷送醫,確切人數仍在統計當中;警方一度與一名男性嫌犯駁火,嫌犯最後自盡。

印第安納波利斯都會警察 局發言人庫克 (Genae Cook)表示,警方當天晚上11時許獲報趕赴米拉貝爾路(Mirabel Road)8951號,警方到場時發現兇手仍在現場;警方與這名男性凶手駁火後,槍手顯然已經自盡。

另據推特「Intel Point ALERTS」最新消息,這起槍擊案至少造成5死4傷,外傳有80人至90人在案發現場藏身躲避。

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1