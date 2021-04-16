影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

印第安納州印第安納波利斯市一處聯邦快遞公司（FedEx）設施15日爆發槍擊案。（示意圖，Pixabay）

印第安納波利斯警方表示，印第安納波利斯國際機場(Indianapolis International Airport)附近的聯邦快遞(FedEx)物流樞紐15日晚間11點左右發生槍擊 案，已知有「大規模人員傷亡」，多人受傷送醫，確切人數仍在統計當中；警方一度與一名男性嫌犯駁火，嫌犯最後自盡。

印第安納波利斯都會警察 局發言人庫克 (Genae Cook)表示，警方當天晚上11時許獲報趕赴米拉貝爾路(Mirabel Road)8951號，警方到場時發現兇手仍在現場；警方與這名男性凶手駁火後，槍手顯然已經自盡。

另據推特「Intel Point ALERTS」最新消息，這起槍擊案至少造成5死4傷，外傳有80人至90人在案發現場藏身躲避。

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1 — Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 16, 2021

庫克與官員表示，這起事件並未對當地社區造成威脅。

兩名目擊者表示，看到一名男子從他的卡車中拿出一把槍。

一名員工告訴當地媒體，看到一具屍體倒臥地上。

媒體畫面可見大批警力佈署，先前報導稱槍擊案發生在聯邦快遞物流中心內部，以及外圍的停車場。

發生槍擊案的FedEx物流中心至少雇用4500名員工，屬於FedEx在全球第二大的樞紐網絡，尚不清楚案發當時有多少人在現場。