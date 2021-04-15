61歲潘斯心率低 開刀裝心律調節器

前副總統潘斯連續兩周「心率低」，於14日開刀裝心律調節器。(美聯社)

前副總統潘斯連續兩周「心率低」，於14日開刀裝心律調節器，他的辦公室15日宣布手術成功，不久即可「完全康復，恢復正常活動」。

潘斯2016年獲提名為副總統候選人時，就公布健康狀況，包括心電圖呈現「左束支傳導阻滯」(left bundle branch block)，為胸悶者類似心肌梗塞的問題。

手術在華府 郊區維吉尼亞州瀑布教堂市的費爾法克斯醫院心臟部門進行。今年1月，潘斯夫婦離任後就住在瀑布教堂市。

61歲的潘斯感謝艾諾瓦心臟及心血管研究中心醫師、護士和員工快速、專業的醫療照顧，他特別提到艾特華特(Brett Atwater)和德黑蘭尼(Behnam Tehrani)兩位醫師。他也不忘家鄉醫師朋友巴斯克(Michael Busk)和塔列丘(Charles Taliercio)給他的專業忠告。

定居華府 傳2024出馬選總統

過去幾個月來不斷有傳言，指潘斯可能在為2024年出馬競選總統做準備。他離開白宮後，不回印第安納州老家，而定居華府地區，並且很快加入各種公眾活動，更加深了這項傳言的「可信度」。

共和黨策士指出，潘斯以訪問學者身分加入保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)、不斷應邀公開演講，顯示他有意角逐公職，包括競選總統。

此外，他也撰寫讀者投書和意見專欄，甚至發表影音播客文章，宣揚川普 任內的成就。不過，他因為不挺川普的「選舉作弊」論，遭川普鄙夷。川普不服2020年選舉結果，指選舉出現弊端，拜登 「偷走」他的勝選，但最高法院未受理相關訴訟。

直到今年3月，川普對潘斯的不悅仍有跡可循，例如川普被問到誰可當共和黨領袖時，列舉了佛州州長和兩名挺他的參議員，就「省略」潘斯的名字。川普由於誤解潘斯副總統兼參院議長，有辦法讓選舉結果翻盤，才對自己四年任期的副手耿耿於懷；事實上，潘斯沒那個職權。

但是，川普的死忠粉絲跟著川普，特別是參加國會暴亂的那一群，不原諒潘斯盡忠職守，依憲法讓政權和平轉移給拜登。依目前的局勢看，潘斯若要走2024年前進白宮的路，非有川普陣營的支持不可。