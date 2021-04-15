晶片製造工具 共和黨議員促嚴禁銷中國 還點名台積電

眾院外交事務委員會共和黨籍議員麥考。(路透)

繼美國 政府將幾家中國 超級電腦公司加入黑名單後，兩位共和黨籍國會議員呼籲對晶片製造工具的出口，實行更廣泛的限制，主張需要更嚴格的規定，以防止人民解放軍利用敏感技術。

眾院外交事務委員會重量級共和黨籍議員麥考（Michael McCaul，德州）和參議員柯頓（Tom Cotton，阿肯色州）敦促商務部 修訂要求，規定所有美國電子設計自動化工具（可幫助設計電腦晶片）製造商，在出口任何產品到中國之前，必須獲得政府許可。

這兩位議員也敦促國務院和商務部尋找更好的方式，「減輕台灣公司向受關注實體提供服務和技術的風險」，並說台積電不應為中國軍方製造先進晶片。

《南華早報》本周曾報導，台積電已暫停接受被美國列入黑名單的天津飛騰信息技術有限公司的新訂單。

麥考和柯頓聯名致函商務部長雷蒙多說：「有明確的證據表明，和中共軍方有關係的企業正在使用這種軟體技術研發先進的武器，」這封信日期為周二，但在周四對外發布。

美國商務部上周剛以從事破壞美國國家安全或外交政策利益的活動為由，將七家中國超級電腦公司納入禁止美國公司出口產品的名單。