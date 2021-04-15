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美智庫：從紙媒轉網路 中國大外宣更進階

中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國智庫指出，中國為替共產黨爭取更大的國際話語權，多年來不斷透過國家宣傳機器試圖擴大對外國閱聽者的影響力。而現在，他們對外國媒體的滲透，從紙媒轉到了網路媒體上。

詹姆士敦基金會 （Jamestown Foundation）12日發表文章指出，中國官媒長期在「華盛頓郵報」、「紐約時報」等美國大報購買「社論廣告」插頁，通常這種文章表面上打著「中國觀察」、「中國焦點」的幌子，試圖讓人以為是刊登媒體發布的新聞或社論，實際上，這卻是中國共產黨宣傳機器替共產黨進行的大外宣。

文章指出，購買這些社論廣告插頁所費不貲，例如2011年國會工作人員的調查指出，「華盛頓郵報」的「中國觀察」一次費用為30萬美元，這還不包括網路內容的額外費用。2016年一份報告指出，英國「每日電訊報」刊登類似插頁，每年共收取75萬英鎊。

過去新華社的紙版插頁備受各界關注，但當這樣的內容走向電子媒體時，各界的關注卻少很多。事實上，透過電子媒體，能觸及的閱聽群更多，甚至還可針對特定目標閱聽者量身打造。

文章結論指出，多年來在主要外國報紙和雜誌購買「社論廣告」插頁之後，中國外媒宣傳機器走向網頁是自然發展。這些插頁廣告試圖利用知名英文媒體的可信度，欺騙沒有注意到免責聲明與字體差異的讀者，是中國宣傳機器「講好中國故事」的另一案例。

中國 美國 華盛頓郵報

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