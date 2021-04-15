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俄國涉網攻及干預大選 美方傳將發動制裁

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

俄國涉網攻及干預大選 美方傳將發動制裁

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
拜登和德國總理梅克爾已同意，兩國一起敦促俄羅斯減少在俄烏邊境的駐軍。路透
拜登和德國總理梅克爾已同意，兩國一起敦促俄羅斯減少在俄烏邊境的駐軍。路透

熟知內情的消息人士指出，針對俄羅斯涉干預美國大選和發動惡意網路行動一事，美方最快將於明天祭出制裁，對象鎖定數個個人和實體。

路透報導，其中一名消息人士指出，美方除將30 個實體列入制裁黑名單，還將發布命令將10名左右俄羅斯官員驅逐出境。

美國白宮、國務院和財政部並未回覆記者置評要求。

華府對莫斯科發動制裁，將使得美俄關係雪上加霜；而俄羅斯近日在烏克蘭邊境增兵，更是在考驗西方國家的耐心。

美方這項全面性制裁行動，意在回應當局認定由俄羅斯幕後策畫的SolarWinds網路攻擊事件。這次事件中，駭客利用SolarWinds安全軟體缺失，駭入數千台的美國政府電腦。

微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）形容去年12月曝光的這場網攻，是「全球所看過規模最大、手法最縝密的攻擊事件」。

美國也有意懲罰俄羅斯涉嫌干預2020美國總統大選。美國情治機構上個月發布報告指出，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）可能下達指令，推升川普連任機會、重挫拜登選情。

民主黨籍的拜登後來勝選入主白宮，上個月還認同普亭是個「劊子手」的說法，讓美俄關係跌至後冷戰時期新低點，如今再發動制裁行動，可能會導致雙方關係進一步緊繃。

另一方面，拜登和德國總理梅克爾（Angela Merkel）已同意，兩國一起敦促俄羅斯減少在俄烏邊境的駐軍。

梅克爾辦公室聲明指出，兩位領袖通話時取得的共識是，俄羅斯縮減邊境的兵力，將有助緩減當地緊張局勢。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國總統大選 俄羅斯 拜登

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