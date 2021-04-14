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密西根疫情惡化 州長仍不封鎖 議會叫好

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密州疫情惡化 州長仍不封鎖 議會叫好

編譯柯立偉／綜合15日電
密西根州疫情升溫，安娜堡的餐廳顧客滿座。(路透)
密西根州疫情升溫，安娜堡的餐廳顧客滿座。(路透)

新冠疫苗接種在全美各州如火如荼進行中，很多人寄望疫苗可以成為疫情終結的救星。然而，疫情發展似乎並不總盡如人意。密西根州近來疫情迅速增溫，上周確診新增4萬5817例，創下19周來新高紀錄；而14日因感染新冠病毒住院的人數，高達3998例，是密州一日內因新冠病毒而住院的第二高紀錄，只比前一天(13日)創下的4011例稍低。

包括聯邦疾病防治中心主任(CDC)羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在內的多位專家，均建議密西根州應再度封鎖，嚴格執行防疫措施。然而，州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)並沒有採納專家建議，再度限制學校或室內場所聚會。

密西根州疫情升溫，州長葛瑞琴對要求疫苗供應勝過防疫措施，被質疑：「疫苗是在疫情爆...
密西根州疫情升溫，州長葛瑞琴對要求疫苗供應勝過防疫措施，被質疑：「疫苗是在疫情爆發前『避免』其發生，並非是大爆發後的補救措施。」(美聯社)

州衛生廳目前關於防疫的強制措施包含出入人潮眾多場所時應配戴口罩、餐廳顧客最大容客量50%、室內聚會上限15人。但強制令於19日到期後，暫時不會延長。州長表示，現在的防疫將著重於以醫療手段降低住院率及死亡率，並增設疫苗注射站。但同時，仍然呼籲密州民眾盡速接種，並隨時配戴口罩。

在疫情肆虐的前11個月中，惠特默以行政命令限制公共場所集會與學校活動，這樣的做法使她與共和黨控制的州議會意見相左。因此，此次拒絕重啟防疫限制，受到州議會的歡迎。州參議會多數黨領袖薛爾基(Mike Shirkey)14日下午就推文表示：「州長抵抗再度封鎖的巨大壓力，相信密西根人民會做出正確的防疫判斷，值得令人為她喝采。」

不過，對於州長把疫苗作為單一賭注，將其視為終結疫情的唯一希望，2018年與惠特默共同競選州長，並同時擁有英國牛津大學公衛博士學位的的薩耶德(Abdul El-Sayed)推文表示不認同，他說：「疫苗是在疫情爆發前『避免』其發生，而不是在已大規模爆發後的補救措施。」

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