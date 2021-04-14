小包裝番茄醬缺貨 黑市叫價20小包100元

「番茄醬包」缺貨，小包裝番茄醬價格也上漲，亨氏產品尤其歡迎。(Getty Images)

疫情 造成的番茄醬供應短缺，讓餐館傷透腦筋，相對助長了番茄醬包「黑市交易」；手上存了一定數量小包番茄醬的人，趁機在eBay和臉書Marketplace拍賣 ，試圖賺上一筆。

聽說小包裝番茄醬大缺貨，印第安納波利斯、已退休的林賽·科恩(Lindsey Cohen)立即把最近從公路快餐店陸續收集來的20包亨氏(Heinz)小包裝番茄醬放上eBay拍賣，要價八元；12小時全數賣出。科恩說：「我以前從沒賣過調味品，現在跟上了潮流；一切都和供需有關。」

「番茄醬包」缺貨，小包裝番茄醬價格也上漲，亨氏產品尤其歡迎。(Getty Images)

許多eBay賣家表示，小包番茄醬缺貨，讓人想起疫情初期衛生紙奇缺時，eBay上大賣單包衛生紙的現象，大家都不想錯過這波番茄醬熱潮；但可想而知，這樣的次級市場價格相當混亂；三分之一盎司小包裝番茄醬價格有人要價每包25分錢，也有人大膽要價五元；也就是20小包100元。

來自伊利諾伊州的臉書市場賣家萊寧(Kent Reining)的賣價是每小包4元或20小包50元；他還附註：「番茄醬短缺。不接受講價，我很清楚奇貨可居。」

家住紐約州 貝爾波特村(Bellport Village)的針灸師莫雷斯(Storm Morales)7日起在eBay拍賣他訂購外食累積下來的三小包番茄醬，起拍價0.99元；經過六回合出價，13日晚上的拍賣價格已漲至11.5元。

黑市交易的小包裝番茄醬以亨氏品牌最受歡迎，拉斯維加斯的賣家里奇想以20元價格出售50個帶有麥當勞標籤的小包番茄醬，圍觀的人很多，卻無人出價競標。

「番茄醬包」缺貨，小包裝番茄醬價格也上漲，亨氏產品尤其歡迎。(Getty Images)

紐約州波基普西市(Poughkeepsie)的WRRV電台主持人凱斯勒(Nick Kessler)則在他的節目裡向打電話進來的聽眾發送小包裝番茄醬；他說在休息室裡看到大量小包裝番茄醬，「立即決定採取行動」。

番茄醬短缺，也激發人們的善心腸，密爾瓦基市和紐約布朗士區的囤積者詢問是否可將收藏的番茄醬捐給有需要的餐館；也有eBay賣家表示，他們出售小包裝番茄醬是替自閉症研究所(Autism Research Institute)等慈善機構募款。