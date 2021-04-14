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IRS今發最後一批1400元紓困支票

年薪近8萬較高收入族群 紓困支票也沒用來休閒旅遊

記者顏伶如／綜合報導
根據「美國救援法案」，個人年收入7萬5000元以下可領1400元紓困支票全額，7萬5000元至8萬金額遞減，年收入逾8萬不符領取資格。(美聯社)
根據「美國救援法案」，個人年收入7萬5000元以下可領1400元紓困支票全額，7萬5000元至8萬金額遞減，年收入逾8萬不符領取資格。(美聯社)

因為疫情期間悶太久，領到紓困現金支票就大手筆「報復性消費」(revenge spending)及觀光旅遊的狀況，事實上並未普遍發生。Bankrate理財網站14日公布最新調查統計顯示，拿到聯邦政府第三回合紓困支票發放的美國民眾裡，只有13%把錢花在休閒娛樂及其他非必要項目(nonessential items)，就連個人年收入近8萬、在符合紓困支票領取資格者中屬於較高收入族群的民眾，近半數都把1400元紓困支票拿來買菜、繳房租或應付每月日常開銷帳單等。

根據統計，累計1億5600萬張紓困支票、共計3720億紓困金已發放給符合資格的民眾。根據「美國救援法案」，個人年收入7萬5000元以下可領1400元紓困支票全額，7萬5000元至8萬金額遞減，年收入逾8萬不符領取資格。

Bankrate網站問卷調查發現，收到紓困支票的民眾當中，高達67%把紓困金用來支付近期之內手邊要繳的生活花費，包括水電帳單、房租、買菜等，就連在領取紓困支票民眾中屬於較高收入者也不例外。

Bankrate網站首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，之前很多人討論著報復性消費、旅遊市場需求大增等，結果把紓困金花在休閒娛樂與非必要項目的民眾只有13%而已。

麥克布萊德出，若與疫情發生之前相比，全美家庭約40%收入縮水，低收入家庭遭受衝擊最大，但較高收入家庭並不是絲毫未受影響。

這項問卷調查顯示，收到紓困支票的所有民眾當中，45%表示把錢用來繳交每月固定帳單，32%表示用來償還債務。

調查結果顯示，60%受訪者說1400元紓困支票無法支撐超過三個月，另外34%受訪者則說，紓困支票一個月內就已花完了。

紓困金 支票 帳單

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