蓋茨與佛州共和黨要角被爆常參加性愛毒品狂歡派對

近年來以「挺川大將」自居的佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，涉嫌與未成年少女性交易而遭聯邦調查局(FBI)調查後，醜聞風波持續延燒。美聯社

近年來以「挺川大將」自居的佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，涉嫌與未成年少女性交易而遭聯邦調查局(FBI)調查後，醜聞風波持續延燒。美國 有線電視新聞網(CNN)14日報導，兩名曾經參加派對的女性賓客匿名受訪時說，蓋茨與佛州共和黨 官員經常參加充斥性愛、毒品 的狂歡派對，派對地點是奧蘭多郊區有著門禁管制的高級住宅區民宅，受邀參加派對的女性賓客抵達時第一件被要求的事情就是收走手機。

報導指出，這些狂歡派對的舉行時間經常選在共和黨舉辦大型活動的當天晚間，與會人士穿著出席政治場合的正式服裝前來，在派對上分享著古柯鹼、搖頭丸(ecstasy)等毒品以及性行為。

一名女賓說，蓋茨在這些派對上很喜歡發表政治意見，但言行舉止則像「大學兄弟會裡的派對男孩」，在派對上服用毒品助興。報導指出，兩名受邀女賓參加這些派對已有數年之久。

報導指出，與會人士在狂歡派對結束之後，都有透過數位轉帳付款的固定行為模式。

蓋茨涉嫌性販賣而遭調查，報導指出，知情人士透露，有證人指控蓋茨以現金、毒品做為交換條件與少女性交易，調查人員已經展開調查。

美國有線電視新聞網取得電子收據紀錄顯示，蓋茨與友人葛林柏格(Joel Greenberg)都以數位付款的方式，至少付錢給一名參加狂歡派對的女賓。葛林柏格是前任佛州塞米諾爾郡(Seminole County)稅務官，因涉嫌盜用公款去年遭到聯邦罪名起訴。

根據電子收據紀錄，付款時間為2018年至2019年間，至少一筆款項是列為出差費用報帳。

一名女賓接受訪問時證實，因為在派對上提供性服務，因此派對結束後收到葛林柏格的電子匯款，但她不願透露性服務對象的身份。她也表示，她所收到的電子匯款從來不曾直接來自蓋茨。

另一名女賓受訪時說，某些派對舉辦方式較為低調，選在酒店套房舉行，時間點也是在共和黨舉辦的政治活動結束後。