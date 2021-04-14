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IRS今發最後一批1400元紓困支票

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IRS今發最後一批1400元紓困支票

記者顏伶如／綜合報導
國稅局(IRS)14日發出最後一批1400元紓困現金支票。(美聯社)
國稅局(IRS)14日發出最後一批1400元紓困現金支票。(美聯社)

國稅局(IRS)14日發出最後一批1400元紓困現金支票，發放對象是領取退伍軍人事務部補償金與退休金(Compensation and Pension，C&P)、年收入未達報稅標準而通常沒有申報個人所得稅的退役官兵及受益人。國稅局表示，這批紓困支票的發放，絕大多數將透過電子轉帳完成，至於紙本支票何時寄出，國稅局則未說明。

聯邦政府發放第三回合紓困現金支票，國稅局作業程序從上周開始已進入最後一批發放對象。國稅局是根據退伍軍人事務部補償金與退休金發放名單寄發紓困支票，支票上註明的付款日期為4月14日。

新聞周刊(Newsweek)報導，主管美國各地許多銀行、信用機構直接存款作業處理的全國自動票據交換所協會(National Automated Clearing House Association，NACHA)發言人13日指出，國稅局14日發放的紓困支票，各地銀行、信貸機構收到款項匯入之後，依規定必須在註明付款日期的當地時間晚上9時之前，讓帳戶持有人能夠動用款項。

對於紓困支票發放進度，民眾可前往國稅局(IRS)網站「領取我的款項」(Get My Payment)專區詢問。根據「美國救援法案」，個人年收入7萬5000元以下可領1400元紓困支票全額，7萬5000元至8萬金額遞減，年收入逾8萬不符領取資格。

支票 紓困 國稅局

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