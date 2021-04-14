韓秀筆耕38年 獲美國總統國家與社會貢獻獎

生於美國、長於中國的知名作家韓秀，歷經文革苦難卻始終勤於筆耕，至今仍寫作不輟。她說，自己有時也會問，支撐自己耕耘文字38年的動力究竟來自何處，「說到底，是對世間美好的無比珍惜。」圖：聯經出版社提供

生於美國 、長於中國 ，現年75歲的知名作家韓秀去年甫獲美國總統國家與社會貢獻獎，今年一口氣在台灣 出版3本散文集，她形容自己的行徑「幾近瘋狂」。

韓秀歷經文革苦難，卻始終勤於筆耕，至今仍寫作不輟，她說自己有時也會問，支撐自己耕耘文字38年的動力究竟來自何處？「說到底，是對世間美好的無比珍惜。」

台北市閱讀寫作協會理事長、作家汪詠黛表示，韓秀原本預計去年底赴台與本地文友相聚，並接著參加台北國際書展的講座，沒想到受疫情影響，書展停辦，計畫也只好取消。

人在美國的韓秀表示，她相信口罩、六英尺間隔、鎖國、封城都不是最終戰勝邪魔的利器，而是文化，「歐洲文藝復興的輝煌，粉碎了瘟疫、戰爭帶來的漫長暗夜，我們能不能像帝王蝶那樣不畏任何艱難困苦，將吉光片羽留在世上呢？」

韓秀生於紐約，父親是美國人，母親是中國人，童年隨母親回大陸，由外婆帶大，誰知文革期間，她一張混血兒的臉竟成為原罪，遭到無情批鬥，她自請到新疆勞改長達9年，直到美國政府忽然想起這位擁有美籍的國民，才將她迎回美國，從事教育及寫作工作，並結婚生子。

韓秀自1983年開始以華文寫作，出版小說、散文、書話等40餘種，即使因年輕時過度勞動留下許多後遺症，一身病痛，卻仍奮力書寫，汪詠黛表示，「套一句她在信上告訴我今年出版3本書的用語：幾近瘋狂。」

韓秀的新作包括「風景線上那一抹鮮亮的紅」、「喜歡，是一粒種籽」、「神的兒子：埃爾格雷考」，文風溫婉細膩，擅長從日常生活事物洞見人生哲理。

其中「風景線上那一抹鮮亮的紅」一書更細寫她與民國文人的交情，如「灰色的背影─回憶梅蘭芳先生」一文，藉由外婆之口 ，述說兩家人的深厚交情與一代名伶的精湛藝術；「悼太乙姐」寫林語堂次女林太乙的生活瑣事，如烘焙肉鬆的點滴，「那時候，肉鬆不只是美食，不只是撫慰鄉愁的靈藥，而是救命之物了。」充滿情感與溫度。