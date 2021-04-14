國會暴動前早有預警 內部調查直指警方缺失
根據內部調查，1月6日川粉闖入國會山莊前，警方早接獲比先前所知更明確的警告，像是可能暴動、「國會本身就是目標」；儘管如此，高層卻指示員警別用最強力的手段因應。
「紐約時報」報導，督察長波頓（Michael A. Bolton）在厚104頁的報告中批評美國國會警察局（Capitol Police）對1月6日暴動的回應。
波頓指出，國會警察局高層雖接獲明確警告指出支持川普的極端分子會對執法人員與平民構成威脅，卻未做出適切準備，警方用的還是有缺陷的防護設備；他也發現，警局領袖要求除暴單位（Civil Disturbance Units）勿動用震撼彈等最強力的人群控制工具（crowd-control tools）來平息攻擊。
這是針對當局因應此事的誤判與瑕疵，至今最令人震撼的描述。
報告指出，事發前三天，國會警察局的情報評估即預警川粉會有暴力行動。時任總統川普的部分支持者誤以為川普勝選遭竊，一些人甚至在支持川普的布告欄貼出國會山莊的地道圖。
情報評估還說：「和過去的選後示威不同，這些川粉的目標不必然是對立陣營的示威者，而是國會本身。」
但1月5日、也就是事發前一天，國會警察局卻在因應示威的計畫中指出，「沒有與國會兩院聯席會議有關、具體的已知威脅」。
波頓總結說，如此的情報失敗可歸結於國會警察局的內部失能，他呼籲進行「指導，以明確記錄有效傳送情報資訊給每個人員的管道」。
波頓15日下午將出席聯邦眾議院管理委員會（Committee on House Administration）聽證會作證，屆時將會討論他這份報告。波頓至今已發布兩份調查報告，預定會再發表第三份。
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