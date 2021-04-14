國會暴動前早有預警 內部調查直指警方缺失

1月6日國會暴動時，部分暴徒爬上國會山莊圍牆。(美聯社)

根據內部調查，1月6日川粉闖入國會山莊前，警方早接獲比先前所知更明確的警告，像是可能暴動、「國會本身就是目標」；儘管如此，高層卻指示員警別用最強力的手段因應。

「紐約時報」報導，督察長波頓 （Michael A. Bolton）在厚104頁的報告中批評美國國會警察 局（Capitol Police）對1月6日暴動的回應。

波頓指出，國會警察局高層雖接獲明確警告指出支持川普 的極端分子會對執法人員與平民構成威脅，卻未做出適切準備，警方用的還是有缺陷的防護設備；他也發現，警局領袖要求除暴單位（Civil Disturbance Units）勿動用震撼彈等最強力的人群控制工具（crowd-control tools）來平息攻擊。

這是針對當局因應此事的誤判與瑕疵，至今最令人震撼的描述。

報告指出，事發前三天，國會警察局的情報評估即預警川粉會有暴力行動。時任總統川普的部分支持者誤以為川普勝選遭竊，一些人甚至在支持川普的布告欄貼出國會山莊的地道圖。

情報評估還說：「和過去的選後示威不同，這些川粉的目標不必然是對立陣營的示威者，而是國會本身。」

但1月5日、也就是事發前一天，國會警察局卻在因應示威的計畫中指出，「沒有與國會兩院聯席會議有關、具體的已知威脅」。

波頓總結說，如此的情報失敗可歸結於國會警察局的內部失能，他呼籲進行「指導，以明確記錄有效傳送情報資訊給每個人員的管道」。

波頓15日下午將出席聯邦眾議院管理委員會（Committee on House Administration）聽證會作證，屆時將會討論他這份報告。波頓至今已發布兩份調查報告，預定會再發表第三份。