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與前參議員陶德私交甚篤 拜登笑稱被他吃死死

副國務卿薛曼提名過關 主張與中競爭對抗 5年前曾訪台

中央社／華盛頓13日專電
美國副國務卿雪蔓提名案今天獲參議院通過。雪蔓外交資歷豐富，曾在提名聽證會上主張美國與中國競爭。(路透)
美國副國務卿雪蔓提名案今天獲參議院通過。雪蔓外交資歷豐富，曾在提名聽證會上主張美國與中國競爭。(路透)

美國國務卿薛曼提名案今天獲參議院通過。雪蔓外交資歷豐富，曾在提名聽證會上主張美國與中國競爭，並在南海、人權議題上與之對抗。她過去也曾訪問台灣，與總統蔡英文會面。

參院今天以56票贊成、42票反對的票數，通過資深外交官薛曼（Wendy Sherman）出任副國務卿的人事案。現年71歲的她將正式加入國務卿布林肯（Antony Blinken）團隊，成為國務院第二把交椅。

薛曼過去是2015年伊朗核子協議主要談判代表，不少議員反對她出任副國務卿。但她的人事案仍在3月11日獲參議院外委會以14比8的票數通過，今天也在參議院院會過關。

薛曼曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）時期擔任主管政治事務的國務次卿，在前總統柯林頓（Bill Clinton）任內也曾出任北韓政策協調官員。

卸下政府職務後，薛曼曾在2016年底訪問台灣，出席台美日智庫合辦的區域夥伴安全對話研討會，當時也與總統蔡英文在總統府會晤。

面對中國挑戰，薛曼3月3日在參院外委會召開的提名聽證會上表示，美國兩黨都認同中國是美國一大挑戰，美方必須與之競爭並勝出，必要時也須在南海、人權議題上挑戰並對抗中國。

薛曼指出，總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）及布林肯都說過，應對中國挑戰要從投資國內做起，例如投資基礎建設、5G、量子計算和人工智慧（AI）。美國也須確保中國無法駭進美國網絡，或是竊取美國商業機密。

參院先前已在3月18日以口頭表決方式，無異議通過前國防部政策首席副次長麥肯伊（Brian McKeon）出任主管「管理與資源」副國務卿的提名案。

美國 中國 國務卿

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