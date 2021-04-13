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世界OnAir／槍案+仇恨犯罪 華人如何「安全」擁槍自保

世界OnAir／槍案+仇恨犯罪 華人如何「安全」擁槍自保

世界新聞網
槍枝的管控，一直是美國社會一道無解習題。Getty Images
槍枝的管控，一直是美國社會一道無解習題。Getty Images

從3月16日的亞特蘭大市按摩院連環槍擊案，到22日科州金蘇柏(King Soopers)超市的濫射案，以及31日南加橙縣的仇殺案，短短半個月奪走22條人命，其中包括一名九歲男童。槍枝的管控，再度被推上風口浪尖，然而用槍還是禁槍，一直是美國社會一道無解習題，也是歷任總統的棘手問題，即使拜登總統在4月初簽署了槍枝管制的行政令，反對聲浪仍不絕於耳。

槍案頻傳加上近期針對亞裔仇恨犯罪愈來愈多，也讓全美各地華人開始思考如何保護自己？FBI公布的一項數字顯示，全美3月提出購槍背景查核申請的人達470萬，比2月多了36%；而全國射擊運動聯盟統計，購槍申請人中，超過200萬申請者是購買新槍，其中不少是被仇恨犯罪逼出來的亞裔美國人。

一槍在手，真的就可以高枕無憂了嗎？加州10-4 Tactical 槍械培訓機構創辦人蕭進楊認為，「安全是最重要的，槍枝安全不但是對自己的生命負責，也是對別人的生命負責」。蕭進楊說，有人以為買了槍便一勞永逸，其實槍就像車子，或許是可自保的便利工具，但也要學習如何安全使用它。此外，了解用槍的正確時機，保命之餘才不會惹禍上身；蕭進楊說，以加州法律為例，只有生命安全受到「直接威脅」，才能開槍自保。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到身兼司法部射擊教官的蕭進楊，談談現階段民眾擁槍、用槍需注意的事項。蕭進楊表示，「We can not protect you, but we can train you to protect yourself. (我們無法保護你，但我們可以訓練你自保)」，該機構的主旨不是教民眾如何用槍，而是如何保護自己，槍只是其中一個手段。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

槍案頻傳加上近期針對亞裔的仇恨犯罪愈來愈多，讓全美各地華人開始思考如何保護自己。...
槍案頻傳加上近期針對亞裔的仇恨犯罪愈來愈多，讓全美各地華人開始思考如何保護自己。(10-4 Tactical 提供)

美國 亞裔 仇恨犯罪 世界OnAir

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