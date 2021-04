世界OnAir／槍案+仇恨犯罪 華人如何「安全」擁槍自保

槍枝的管控,一直是美國社會一道無解習題。Getty Images

從3月16日的亞特蘭大市按摩院連環槍擊案,到22日科州金蘇柏(King Soopers)超市的濫射案,以及31日南加橙縣的仇殺案,短短半個月奪走22條人命,其中包括一名九歲男童。槍枝的管控,再度被推上風口浪尖,然而用槍還是禁槍,一直是美國 社會一道無解習題,也是歷任總統的棘手問題,即使拜登總統在4月初簽署了槍枝管制的行政令,反對聲浪仍不絕於耳。

槍案頻傳加上近期針對亞裔 的仇恨犯罪 愈來愈多,也讓全美各地華人開始思考如何保護自己?FBI公布的一項數字顯示,全美3月提出購槍背景查核申請的人達470萬,比2月多了36%;而全國射擊運動聯盟統計,購槍申請人中,超過200萬申請者是購買新槍,其中不少是被仇恨犯罪逼出來的亞裔美國人。

一槍在手,真的就可以高枕無憂了嗎?加州10-4 Tactical 槍械培訓機構創辦人蕭進楊認為,「安全是最重要的,槍枝安全不但是對自己的生命負責,也是對別人的生命負責」。蕭進楊說,有人以為買了槍便一勞永逸,其實槍就像車子,或許是可自保的便利工具,但也要學習如何安全使用它。此外,了解用槍的正確時機,保命之餘才不會惹禍上身;蕭進楊說,以加州法律為例,只有生命安全受到「直接威脅」,才能開槍自保。

本周「世界OnAir 」節目,主播卓賢邀請到身兼司法部射擊教官的蕭進楊,談談現階段民眾擁槍、用槍需注意的事項。蕭進楊表示,「We can not protect you, but we can train you to protect yourself. (我們無法保護你,但我們可以訓練你自保)」,該機構的主旨不是教民眾如何用槍,而是如何保護自己,槍只是其中一個手段。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目,每周推出一集,透過這個新的平台,希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。