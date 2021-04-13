保護亞裔的疫情仇恨犯罪法 共和黨國會議員無人連署

民主黨籍夏威夷州聯邦參議員廣野慶子。(美聯社)

美國發生新冠疫情 後，亞太裔民眾遭受歧視、攻擊事件頻傳，民主黨籍夏威夷州聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)，紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)聯手提出要求司法部必須加速審理疫情相關仇恨犯罪 的「新冠疫情仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crimes Act)，但迄今並沒有任何共和黨 籍國會議員參與連署。

華盛頓郵報報導，法案是否有機會送交參議院全院審議，提案人廣野慶子如今也出現疑慮。民主黨方面形容這項草案「令人無法拒絕」、「溫和」、「不具爭議性」，將提案策略定調為共和黨如果阻撓法案，將招致龐大批評聲浪，進一步刺激外界對於廢除「費力把事拖」(filibuster)議事程序的討論。

對於法案目前的處境，廣野慶子表示：「原本以為，所有共和黨人都會同聲譴責鎖定亞太裔民眾而來的仇恨犯罪，結果他們願意為此發聲的並不多。」

根據「新冠疫情仇恨犯罪法案」條文，若有疫情相關的仇恨犯罪情事出現，司法部將指定專員審理案件，加速作業程序，法案當中也對州級、地方政府執法機關打擊仇恨犯罪擴大提供支援，並為如何回應與疫情相關的種族歧視用詞提供因應指南。

廣野慶子對媒體表示，一直嘗試與共和黨國會議員接洽，希望討論法案內容，「但基本上他們都沒有回音」。

拜登總統日前表示，希望國會盡快通過這項法案。到目前為止，參院共和黨團仍未針對是否支持「新冠疫情仇恨犯罪法案」發表評論。

華盛頓郵報報導，共和黨籍德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)說，還沒有詳讀法案內容，但認為這項法案「沒能做什麼事」、「只是一項傳達訊息的法案」。參議院共和黨黨鞭、南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)則說，某些共和黨國會議員有興趣對法案進一步了解，甚至參與討論如何改善內容。

共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)則說，願意看到這項法案獲得跨黨派支持的結果，「但從某些角度來看，我們覺得內容有點過火」。