民主黨推「新冠仇恨犯罪法案」打擊反亞裔暴行

參院多數黨領袖舒默(左)與眾院議長波洛西。(美聯社)

全美反亞裔 暴行持續，國會民主黨13日就「新冠仇恨犯罪 法案」(COVID-19 Hate Crime Act)舉行記者會，參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、華裔眾議員孟昭文(Grace Meng)等議員呼籲兩黨攜手反擊仇恨與暴力，爭取本周通過這項法案。

「新冠仇恨犯罪法案」最早由華裔眾議員孟昭文(Grace Meng)在去年5月提出，但未能在上屆國會通過；本屆國會，她與日裔參議員慶野慶子(Mazie Hirono)分別在眾院和參院再度提出，旨在打擊針對亞裔的仇恨犯罪與歧視。

該法案要求司法部指派專員，加快對疫情相關的仇恨犯罪的審查；要求給各州及地方執法機構提供指導，以建立提供多語言支持的線上舉報系統，讓不同社區感到更安全去上報仇恨犯罪，同時加強培訓，讓地方執法機構知道如何更有效地調查這類犯罪。

孟昭文說，眾所周知，疫情以來，亞裔社區在抗擊兩種病毒：新冠病毒和反亞裔仇恨；該法案採納了過去一年多來，她從亞裔社區聽聞的親身經歷與意見，將簡化上報仇恨犯罪的過程，便利更多人上報有助當局掌握更全面的資料和數據，以指導後續提供資源協助。

孟昭文表示，打擊仇恨不該成為黨派問題，而是關乎所有美國人的安全，關乎人們的生活以及活得安全的權利；她說，兩黨應攜手反擊仇恨與暴力，明確表態「夠了就是夠了」(enough is enough)，「我們必須展現支持亞裔社區，並強調『攻擊亞裔社區就是攻擊我們所有人』；她再次呼籲國會儘快通過該法案，竭盡所能共同抗擊歧視與暴行。

舒默表示，該法案將給司法部關鍵手段用於反擊反亞裔仇恨與暴行，他喊話共和黨同僚，打擊針對亞裔社區的仇恨可以也應該受兩黨支持(bipartisan)，「我希望能有超過60名參議員表決支持，誰會反對這項簡單又必要的法案呢？」

他承諾作為參院多數黨領袖，有義務在參院議場加速推進該法案，希望本周就能通過，交由拜登總統簽字生效。

波洛西也談及自己與亞裔社區長期共事的經歷，指亞裔社區持續提供有價值的指導，為改善所有社區的生活提供明智資源；她說，拜登上任後多次就打擊反亞裔暴行採取行動並發聲，但與此同時，國會也應刻不容緩，通過這項法案。

韓裔眾議員金安迪(Andy Kim)則表示，此刻亞裔社區正處歷史性階段，自己從未感受到如此的恐懼、脆弱與孤立無援(isolation)，他談及五歲兒子在學校遭受語言霸凌的經歷，指這種仇外與被當作外國人的狀況已持續太久；他更擔心，在美中國際競爭日益激烈的大環境下，這種狀況愈發惡化。

金安迪說，此時此刻，這個國家應思考如何擁抱、談論並融合亞裔社區，這就是此刻的意義；今日的行動將決定未來數代亞裔在美的處境，他呼籲不管有何分歧，此刻都應傾盡所有資源有所作為，通過這項立法，「讓你們在自己的國家感到安全」。