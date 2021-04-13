金融時報：美國可能將台灣列為匯率操縱國

英國金融時報今天報導，美國可能將台灣列為匯率操縱國，但不太可能對台灣加徵關稅。(美聯社)

英國金融時報今天報導，美國 可能將台灣 列為匯率 操縱國，但當前中國入侵台灣防空識別區及全球晶片短缺，分析人士認為，華盛頓不太可能對台灣加徵關稅。

金融時報（Financial Times）報導，市場普遍預期美國總統拜登（Joe Biden）政府將在4月公布的匯率報告中將台灣列入匯率操縱國。因為台灣已符合美國財政部評估操縱匯率的3個標準，而台灣中央銀行總裁楊金龍先前也承認華盛頓可能將台灣列為操縱國。

這篇報導也引述楊金龍近期在立法院的說法，指美國對台灣晶片需求那麼高，如果要限縮台美之間的貿易順差，台灣是不是不要賣晶片了，「他就需要啊！」

但一些分析人士表示，即使美國將台灣列入匯率操縱國，鑑於微妙的地緣政治因素，華盛頓不太可能對台灣加徵關稅。因涉及台灣「不僅是經濟，還有政治考量」。

分析人士說，對台灣出口產品加徵關稅將可能會傷害與這個區域的關係。原因是中國軍方近期侵入台灣防空識別區，再加上全球晶片短缺加劇美國對台灣半導體製造公司的依賴，因此拜登政府正尋求加強與台灣外交關係。

美國每年4月、10月會公布匯率報告，而美國對於匯率操縱國設有3項標準，分別是對美國商品貿易順差達到200億美元以上，經常帳盈餘占該國國內生產毛額（GDP）比重超過2% ，以及淨買匯金額占該國GDP比重超過2%。若符合上述3項指標，貿易對手就會被列為匯率操縱國，被認定藉匯率政策從事不公平貿易競爭。

楊金龍3月在立法院備詢時表示，根據美國3項標準，台灣確實有可能被列為匯率操縱國，但央行第一時間會與美國磋商，應不至於有立即性影響。