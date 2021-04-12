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涉性醜聞被孤立 眾議員求見川普遭拒？雙方回應了

編譯洪毅╱綜合12日電
共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨涉性醜聞，遭調查的消息曝光後，他曾求見前總統川普，但遭拒見。圖為蓋茨9日偕女友參加佛州舉行的「女性支持美國第一」活動。(美聯社)
共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨涉性醜聞，遭調查的消息曝光後，他曾求見前總統川普，但遭拒見。圖為蓋茨9日偕女友參加佛州舉行的「女性支持美國第一」活動。(美聯社)

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)涉性醜聞，且還是與未成年少女性交易而遭聯邦調查局(FBI)調查；現在傳出，首次調查的消息曝光後，蓋茨曾求見前總統川普，但遭拒見，似乎已遭到政壇孤立。雙方均否認此事，蓋茨的發言人希爾(Harlan Hill)表示，蓋茨從未提過這樣的請求；川普的發言人米勒(Jason Miller)也在推特上表示，蓋茨並未要求見面，因此也「無從婉拒」。

兩名消息人士向有線電視新聞網(CNN)透露，FBI開始調查蓋茨的消息首次曝光後，蓋茨曾試圖找人安排與川普在海湖莊園(Mar-a-Lago)見面，但是川普幕僚反對，敦促其「不要冒險」後，蓋茨的請求遭到拒絕。

報導指出，有跡象顯示蓋茨被愈發孤立；自本月初蓋茨遭到調查的消息傳出以來，川普團隊只發過一則提到蓋茨的聲明，內容是否認蓋茨曾向川普請求特赦，並提及蓋茨否認一切指控。

CNN還報導稱，一名川普身邊的消息人士透露，川普幕僚都認為，蓋茨上周在川普國家多羅高爾夫度假村(Trump National Doral Miami)舉行的挺川婦女活動中講話，明顯想試圖接近川普及其支持者。

蓋茨遭控2020年與時年17歲的少女發生性行為，FBI已著手調查此事，此外，蓋茨還被控買春並嗑藥助興。甚至有消息人士向CNN透露，FBI要附帶調查蓋茨是否透過充當皮條客晲換取政治利益。

蓋茨否認一切指控，目前也尚未被控告任何罪名，事實上，這些罪狀只要成立，形同是終結蓋茨的政治生命。

川普 FBI 眾議員

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